Održano kadetsko prvenstvo Križevaca za 2019. u šahu

U organizaciji Šahovskog kluba Križevci tijekom ožujka je održano pojedinačno kadetsko prvenstvo grada za 2019., a igralo se na dva turnira stariji i mlađi kadeti. Na turniru starijih kadeta nastupilo je 7, a na turniru mlađih kadeta 9 igrača. Kadetski prvaci Križevaca za 2019 godinu su:

Luka Lovreković (dječaci 7 godina), Leo Lovreković i Natko Kudeljnjak (dječaci do 9 godina), Klara Mihalić (djevojčice do 9 godina), Ivan Martić (dječaci do 11 godina), Filip Martić (dječaci do 13 godina), Ivana Emili Turkalj (djevojčice do 13 godina), Patrik Katalenić (dječaci do 15 godina). Najuspješniji na prošlogodišnjim rejting turnirima su Ivan i Filip Martić.

Pobjedici su izborili pravo nastupa na prvenstvu Županije, a pehare i medalje im je uručio predsjedik Kluba Igor Kudeljnjak.