Pedijatri iz druge županije „krpaju” rupe u kadru, a Križevčanke vjerojatno ostaju i bez jedine ginekologinje

Križevci su se suočili s velikim problemom nedostatka liječnika. Manjak pedijatara nije rijetkost ni u drugim dijelovima Hrvatske, no u Prigorju je nedavno poprimio zabrinjavajuće razmjere. Naime, dr. Anto Kamenjašević sredinom je veljače otišao u mirovinu pa je do prošlog tjedna o svim njegovim pacijentima, uz svoje, brinula druga križevačka pedijatrica Tanja Relić Niemčić. Roditelji su se tada žalili na velike gužve u pedijatrijskoj ambulanti, no drugog rješenja nije bilo s obzirom na to da se na natječaj koji je Dom zdravlja Koprivničko- križevačke županije raspisao za specijalista pedijatra nije javio nitko.

Jedna od majki čije je petomjesečno dijete liječio dr. Kamenjašević je Nikolina Stipić. O umirovljenom pedijatru ima samo riječi hvale, a gužve u čekaonici nije doživjela jer dijete srećom niti nije bilo bolesno.

– Bili smo naručeni 20. veljače na redovno cijepljenje. Kad smo došli u ambulantu, sestra Milica nam je ljubazno objasnila da je doktor otišao u mirovinu i da sa cijepljenjem pričekamo dok ne dođe zamjena, tako da ćemo to obaviti tek sada – rekla je mama petomjesečne bebe.

A zamjena, barem privremena, je i stigla. Doktora Kamenjaševića mijenjaju dvije pedijatrice iz Bjelovara. Doktorice Vesna Milašaković i Gordana Šelović Bobonj rade svoje smjene u Bjelovaru, a uz to zajedno pokrivaju smjenu u pedijatrijskoj ambulanti u Križevcima. Sva križevačka djeca i dalje imaju osiguranu pedijatrijsku skrb, iako Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije još uvijek nije pronašao trajno rješenje. Zbog toga je dio roditelja zabrinut. Među njima je i V.L., majka dviju djevojčica.

– Jedna od njih je palčica rođena sa svega 722 grama i doktor Kamenjašević ju je poznao kao svoj dlan. Da se bojim, bojim se. Najviše radi nje. Nije da ne vjerujem drugim doktoricama i da sumnjam u njihovu stručnost, ali po mom mišljenju nije dobro za djecu da rade dvije doktorice jer tako nikad neće upoznati našu djecu, i to me plaši – povjerila nam je ona.

Svima je jasno da doktor Kamenjašević ima pravo otići u zasluženu mirovinu, no omiljeni križevački pedijatar roditeljima već nedostaje.

– Mi bismo samo željeli trajno rješenje, da dobijemo jednog doktora koji će imati priliku upoznati našu djecu i steći naše povjerenje – poručila je zabrinuta mama.

Natječaj za ginekologa traje do kraja godine

Pedijatrijska skrb za male je Križevčane za sada osigurana, ali za njihove mame pojavio se novi problem. Naime, sredinom ožujka križevačku ambulantu napušta ginekologinja Marina Gelo.

– Sva sreća da je trudnoća prošla pa mi ginekolog ne treba hitno, mogu pričekati novu liječnicu ili liječnika ili ću na preglede odlaziti privatno – rekla je mama Nikolina. No, buduća mama Martina Pavić nema vremena za čekanje. U sedmom je mjesecu trudnoće i do sada ju je pratila dr. Gelo.

– S njom sam prezadovoljna i zbilja će mi nedostajati. Vodila mi je cijelu trudnoću, u nju imam povjerenja i sada ne znam kamo ću, vjerojatno u neku privatnu ordinaciju pa zadnja tri tjedna na preglede u bolnicu.

Iako Križevčanke već imaju informaciju da dr. Gelo odlazi, ravnateljica županijskog Doma zdravlja dr. Mariji Krajina nije nam potvrdila tu informaciju ni tri dana nakon što smo poslali upit. Nismo dobili ni odgovor na pitanje kako će biti organiziran rad ginekološke ambulante u Križevcima jer prema nepotvrđenim informacijama ni dr. Rabie Odeh, koji je uskočio krajem prošle godine kad je u mirovinu otišao dr. Franjo Jelušić, neće još dugo dolaziti iz Koprivnice u Križevce.

Dom zdravlja Koprivničko- križevačke županije u rujnu je prošle godine raspisao natječaj za specijalizaciju iz pedijatrije i to po jednog kandidata za Đurđevac i Križevce, te specijalizaciju iz ginekologije za Dom zdravlja u Đurđevcu. Je li se tko javio i koliko je djelatnika Doma zdravlja trenutačno na specijalizacijama, nismo dobili odgovor. No prije tjedan dana je objavljen novi natječaj u kojem se traži specijalist ginekologije za Dom zdravlja u Križevcima i otvoren je do popune radnog mjesta, a najkasnije do 31. prosinca 2019.(GPP)