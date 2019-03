Predstavljanjem monografije svečano obilježena 25. obljetnica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u četvrtak, 28. veljače u Kinu Velebit svečano je obilježio 25. obljetnicu svog osnutka i uspješnog djelovanja, a uz brojne druge uzvanike, svečanosti su prisustvovali župan Darko Koren, zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar i potpredsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić. Poseban dio obljetnice bilo je predstavljanje monografije Zavoda 1994. do 2019. godine., čija je glavna urednica ravnateljica Zavoda Draženka Vadla.

Ravnateljica Vadla u svom se obraćanju osvrnula na početke djelovanja ove ustanove kojoj je temelje postavio prvi ravnatelj Dragutin Toth te je zahvalila Županiji na potpori koju joj pruža, kao i svojim djelatnicima te svim suradnicima.

„Na današnji dan prije 25 godina osnovan je naš Zavod. Kao i svake godine, pripremili smo brojne aktivnosti, primjerice posjete djece iz vrtića, po školama smo održali predavanja vezana uz prevenciju ovisnosti i reproduktivno zdravlje, kao i promociju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva u sva tri županijska grada. Time se nastojimo što više približiti našim sugrađanima, a posebno bih od svih aktivnosti izdvojila predstavljanje monografije. Želja nam je bila da na jednom mjestu pisanom riječi prikažemo ono što su naši prethodnici radili po pitanju javnog zdravstva i ono što mi danas radimo na području Županije. Uložili smo puno ljubavi, truda i energije u pisanje ove monografije kako bi vam dočarali djelić preventivnih javnozdravstvenih aktivnosti ovog kraja i ovog vremena, s nadom da ćemo na neki način potaknuti one koji dolaze iza nas da napišu možda još bolji i sadržajniji prikaz na primjeru naše knjige. Ona broji 292 stranice, ima 453 fotografije i dokumenta te devet glavnih poglavlja, a zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli i doprinijeli ostvarenju ovog djela.“, kazala je ravnateljica Vadla.

Župan je dodao kako je Zavod kao ustanova važna sastavnica cjelokupnog zdravstvenog sustava Županije te kako smo imali sreću da na ovom prostoru djeluje velik broj kvalitetnih, iskusnih, odgovornih i savjesnih zdravstvenih stručnjaka.

„Dugi niz godina promatram djelovanje i razvoj Zavoda i mogu reći da se vidi izuzetno velik napredak, i u materijalnom aspektu, ali i u ovom stručnom dijelu. To se najbolje može sagledati iz prostora u kojima Zavod djeluje, a danas je to slika europskog zdravstvenog sustava. Mnogi su utkali svoj doprinos i dio svog života u razvoj Zavoda, a ova monografija to doista zorno prikazuje, kao kronologija javnog zdravstva ovog prostora. Ravnateljica kao glavna urednica i ostali autori zaslužuju svaku pohvalu, a ime Županije kao osnivača čestitam vam današnji dan, vaš 25. rođendan, i želim vam mnogo uspjeha i sreće u daljnjem radu u najvažnijem poslu na svijetu – brizi za zdravlje ljudi.“, poručio je župan.

Prigodnim govorima obratili su se i predsjednik Upravnog vijeća Zavoda Danimir Kolman, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić i predstavnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ranko Stevanović, a svoj osvrt na monografiju i djelovanje Zavoda dao je ravnatelj Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Vladimir Mičović.

Svečanost su glazbenim programom uveličali učenici Umjetničke škole Fortunat Pintarić, a prisustvovali su joj i zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž, predstavnici drugih županijskih zavoda za javno zdravstvo, ravnatelji zdravstvenih i drugih ustanova, sadašnji i bivši zaposlenici Zavoda te brojni drugi uzvanici.