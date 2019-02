Grad Križevci i tvrtka Codel pokreću novi set besplatnih edukacija za građane iz programiranja

Nakon što je prošle godine pokrenut prvi set edukacija iz područja programiranja s tvrtkom Speck, Grad Križevci u suradnji s tvrtkom Codel d.o.o. pokreće drugi ciklus informatičke edukacije s ciljem podizanja konkurentnosti lokalnog stanovništva, kao i afirmacije Križevaca kao centra IT industrije.

Koliko je ovo vrijedan projekt i idealna prilika za građane, naglasio je gradonačelnik Mario Rajn na predstavljanju programa te uputio zahvalu tvrtki Codel d.o.o. na suradnji: „Meni je drago da još jednom mogu istaknuti da zbilja osluškivanjem potreba naših poduzetnika, u konkretnom slučaju impuls je od tvrtke Codel d.o.o., ali sigurni smo da ima još drugih dionika koji trebaju slične kompetencije, da pokušavamo doskočiti sa strane ponude zaposlenika. Naravno da je ovo prilika za naše nezaposlene sugrađane i one koji traže iskorak u bolje plaćenu struku i karijeru, a uvjeravam vas da IT to sigurno je.“

Direktor tvrtke Codel d.o.o., koja posluje u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci, Marijan Sever zahvalio je gradonačelniku na mogućnosti da razvijaju ovakav oblik suradnje te se osvrnuo na samu tvrtku. Naglasio je kako tvrtka posluje već 28 godina, a bave se razvojem elektroničkih uređaja i prisutni su u industriji gdje „upravljaju proizvodnim procesima i povezuju različite tehnologije u proizvodnim pogonima na jedan novi način koji se danas zove pametna tvornica“.

Tvrtka posluje u Križevcima i Velikoj Britaniji i dobitnik je prestižne nagrade ICT Gold Award za povezivanje strojeva u industrijskom pogonu s naprednim BI sustavom poput SAP-a primjenom inovativnih rješenja.

Vezano uz sam program edukacije, direktor tvrtke je kazao: „Mislimo se baviti tehnologijama koje su vezane uz industriju, programiranje u C-u, programiranje koje je vezano uz automatizaciju, robotiku, a nadam se možda čak nađemo ljude koji će moći sudjelovati u razvoju sustava koji su vezani na modele odlučivanja i umjetne inteligencije.“

Orijentacija ovog seta besplatnih edukacija bit će na C programere i derivate C programskog sadržaja (java, C++, IOT i PLC), a svi zainteresirani mogu se prijaviti putem online obrasca. Rok za prijavu je 31. ožujak 2019. godine.

Prilikom predstavljanja programa nekoliko riječi uputio je i direktor Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o. Tihomir Hodak posebno pohvalivši tvrtku Codel, a predstavljanju programa prisustvovao je i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.