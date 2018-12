Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca u 2018. godini

U Velikoj gradskoj vijećnici jučer je održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, posljednja u 2018. godini. Na sjednici su jednoglasno usvojena izvješća o realizaciji programa u pedagoškoj odnosno školskoj godini 2017./2018. dječjih vrtića i osnovnih škola. Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o studentskim kreditima za 2018. godinu prema kojem je 52 studenata ostvarilo pravo na povrat otplaćenih rata (stipendiju) na što je Grad utrošio 394.998,37 kuna. Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća i Analiza za 2018. te Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Križevaca za 2019. godinu.

Najviše rasprave bilo je oko Odluke o grobljima. Naime, prema Zakonu o grobljima koji je stupio na snagu još 1998. godine grobljem upravlja pravna osoba koja je to isto groblje dužna uređivati. Na području Križevaca do sada je Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci upravljalo tek s nekoliko mjesnih groblja, a od 1. siječnja 2019. godine dužno je preuzeti upravljanje svim grobljima na području Križevaca. Zahvaljujući ovoj Odluci i preuzimanjem groblja od strane Komunalnog poduzeća, svaki mjesni odbor imat će uređeno groblje, a upravljanje grobljem više neće ovisiti o nekoliko pojedinaca po mjesnim odborima kao što je bilo do sada.

Gradonačelnik Mario Rajn prilikom obrazlaganja ove Odluke predstavio je i investicijski plan uređenja mjesnih groblja kojim će se ta groblja urediti, napravit će se evidencija grobnih mjesta, sanirat će se smeće, urediti okoliš, mrtvačnice i ograde tamo gdje je potrebno. Gradonačelnik se osvrnuo i na veću cijenu ukopa subotom, nedjeljom i blagdanima što proizlazi iz odredbi Zakona o radu i Pravilnika o radu Komunalnog poduzeća d.o.o. prema kojima se svaki prekovremeni rad zaposlenika mora povećano platiti te je napomenuo kako Komunalno poduzeće u takvim slučajevima ima hladnjaču koja omogućuje odgodu vremena ukopa do prvog slijedećeg radnog dana.

Sukladno cilju Grada Križevaca da do 2030. godine postane energetski neovisan grad, jučer je jednoglasno donesena Odluka o pristupanju Grada Križevaca međunarodnom udruženju „Energetski gradovi“. Ovo udruženje predstavlja mrežu od preko 1000 članova iz 30 svjetskih zemalja i posvećeno je jačanju uloge i vještina lokalnih vlasti, zastupanju interesa gradova i utjecaj na nacionalne i EU politike, te razvijanje i promicanje inicijativa članova. Ovom Odlukom, Grad Križevci bit će šesti grad u Republici Hrvatskoj koji je pristupio ovom udruženju uz Zagreb, Rijeku, Zadar, Karlovac i Ivanić-Grad.

Donesena je i dopuna Odluke o uređenju prometa kojom će se promet odvijati jednosmjerno od Ulice kralja Tomislava prema Ulici Stjepana Radića. Ovakva Odluka je donesena s obzirom da je izlaz iz Ulice Stjepana Radića na Ulicu kralja Tomislava odnosno pješačko biciklističku stazu nepregledan jer je s lijeve strane betonski zid, a s desne strane kuća pa postoji mogućnost naleta vozila na bicikliste.

Među značajnijim točkama dnevnog reda bilo je donošenje izmjene Odluke o gradskim porezima Grada Križevaca kojom se korisnici javne površine mogu osloboditi plaćanja poreza na korištenje javne površine za organiziranje manifestacije i drugih događanja od interesa za Grad Križevce, a prema odluci gradonačelnika.

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca završila je upućivanjem dobrih želja povodom nadolazećih blagdana.