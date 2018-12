Antonio Kossi obranio naslov prvaka ‘Zagreb Firefighter Stair Challenge’

U subotu, 1. prosinca 2018. u VMD zgradi na zagrebačkoj adresi Strojarska 20 održano je natjecanje “Zagreb Firefighter Stair Challenge 2018”, humanitarna vatrogasna utrka stepenicama iz podruma do vrha, kroz 31 kat i 666 stepenica, pod punom zaštitnom opremom.

Kroz ovu humanitarnu utrku stepenicama vatrogasci žele provjeriti svoju spremnost trčeći na vrh poslovne zgrade koja ima 31 etažu, promovirati vatrogastvo, ukazati na opasnosti s kojima se svakodnevno susreću, a uz sve to ponovno pomoći onima kojima je to potrebno.

U četiri kategorije natjecalo se ukupno dvjestotinjak vatrogasaca, od kojih u kategoriji Light do 30 godina starosti njih 75, među kojima je prvo mjesto osvojio križevački vatrogasac, pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Križevci Antonio Kossi, s ukupno najbržim vremenom 4:58.653. Kossi je time obranio prošlogodišnji naslov prvaka, a uspjeh je tim veći što je prije nepuna tri tjedna operirao nogu.

– Operiran sam prije 19 dana, vađena mi je šipka i šarafi iz bedrene kosti, bilo je upitno hoću li nastupiti. Tri dana prije utrke ipak sam odlučio sudjelovati pa sam se prijavio govoreći si – idem samo sudjelovati bez obzira na rezultat, opisao je Kossi kako se odlučio i ove godine sudjelovati na ovom prestižnom natjecanju.

– Budući da imam natjecateljski duh i poprilično sam se dobro osjećao, bez obzira što sam van forme, uspio sam stisnuti zube i doći na vrh zgrade jedini ispod 5 minuta, samo sekundu sporije nego prošle godine kada sam isto nastupio s tom ozljedom , istaknuo je Kossi, opisavši da iako nakon operacije nije bilo problema i bolova, manjak treninga rezultirao je manjkom snage i zadnjih deset katova noge su bile teške.

– Ovo mi je treći put da sam nastupio na takvom natjecanju i uvijek s nekom ozljedicom, tako da bih volio doći sljedeće godine pripremljen onako kako treba, bez obzira što je dovoljno i ovo za najbrže vrijeme, zaključio je najbrži križevački vatrogasac, zahvalivši se ujedno Danijelu Miklečiću koji ga je posljednjih deset dana pripremao u teretani, koliko je ozljeda dopuštala.

Ova humanitarna utrka vatrogasaca održava se šestu godinu zaredom u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sesvetski Kraljevec. Natjecali su se operativni vatrogasci, dobrovoljni i sukladno Zakonu o vatrogastvu, u kategorijama definiranim u pravilniku natjecanja.

Natjecanje se provelo u četiri kategorije, odvojeno za muškarci i žene: Light (do 40 godina, iznad 40 godina), Open (do 40 g., do 50 g., iznad 50 g.), Strong (do 40 g., do 50 g., iznad 50 g.), Easy (do 10 g., do 14.g, do 18 g.). U kategoriji Light vatrogasci su opremljeni u zaštitnu odjeću, čizme, rukavice, kacigu, dok u kategorijama Strog i Open imaju još masku za cijelo lice te izolacijski aparat s čeličnom bocom. U kategoriji Easy djeca i mladež opremljena su vatrogasnom kacigom.

Ovogodišnja prikupljena sredstva uplaćuju se u korist Udruge Kolibrići, prvenstveno za nabavku pomagala uređaja CoughAssisst i aspiratora za uklanjanje sekreta iz pluća za članove Udruge „Kolibrići“, a ako se akcijom prikupi više novaca istim će se kupiti i pomagala za kupanje, medicinski kreveti, dizalice za transfer nepokretnih osoba.