I Udruga „HERA“ sudjelovala u Danima otvorenih vrata udruga

Kako bi se građanima približili programi i aktivnosti, i Udruga „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava priključila se manifestaciji Dana otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tim je povodom Udrugu posjetio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško te se upoznao s mnogobrojnim aktivnostima koje Udruga „HERA“ provodi, a koje mu je predstavila predsjednica Udruge Marina Švagelj Jažić.

Udruga „HERA“ je neprofitna, nevladina organizacija osnovana s ciljem senzibiliziranja i educiranja javnosti o problematici nasilja u obitelji, nasilja u vezama, nasilja među djecom, senzibiliziranja i obrazovanja mladih za rodnu ravnopravnost i aktivno građanstvo, pružanja pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja, promicanje rodne ravnopravnosti, volonterizma, razvoja i poticanja kreativnosti žena te zdravstvene preventive i osvješćivanja aktualnih problema, a sve u svrhu zaštite i promicanja ljudskih prava osobito žena i djece.

Sve osobe koje trebaju pomoć ili savjet vezano uz probleme u obitelji, partnerskim odnosima ili odgoju djece mogu se javiti putem telefona 048/271-335 ili doći u savjetovalište na adresi Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 5 svaki četvrtak u razdoblju od 10,00 do 12,00 sati i od 17,00 do 19,00 sati, a po dogovoru i izvan radnog vremena. Također, Udruga pruža i pravno savjetovanje koje se održava svake srijede od 15,00 do 17,00 sati.