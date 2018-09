Otvorena nova Tokić poslovnica u Križevcima

U Ulici Nikole Tesle 19. rujna svečano je otvorena nova Tokić poslovnica. Tvrtka Tokić je vodeći distributer auto dijelova u Hrvatskoj, naglasio je predsjednik Uprave tvrtke Tokić Ivan Gadže na otvorenju dodavši kako posluju u više od 100 poslovnica. Poslovnica u Križevcima u ponudi ima preko 30.000 različitih artikala, a posao je dobilo šestero ljudi.

Predsjednik Uprave uputio je zahvalu vlasnicima tvrtke Tokić Iliji i Stojanu Tokiću koji su prije 28 godina uspostavili tvrtku, potom partnerima, zaposlenicima te gradonačelniku Mariju Rajnu: „Veliko nam je zadovoljstvo kad ostvarimo kontakt kao što smo ostvarili s gospodinom Rajnom, već od same ideje dolaska ovdje u grad preko pronalaska adekvatnog prostora pa do otvaranja. Zadovoljstvo je kad s lokalnom zajednicom uspostavimo suradnju na način da ustvari jedni drugima pomažemo. Tokić otvara radna mjesta, a ja sam siguran da svakog gradonačelnika to veseli.“

Na ovim lijepim riječima i činjenici da su Križevci dio širenja poslovanja tvrtke Tokić zahvalio je gradonačelnik Mario Rajn: „Gospodarstvenici i poduzetnici osnova su svake lokalne samouprave pa tako i Križevaca i zato smo mi ovdje jako radosni. Naša uloga je da smo tu kao podrška, da služimo, kako građanima tako i poduzetnicima.“

Povodom otvorenja poslovnice vlasnici tvrtke Ilija i Stojan Tokić uručili su donacije u iznosu od 5.000,00 kuna i to Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Maslačak“ te Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci dok je prostor tvrtke blagoslovio župnik župe sv. Ane velečasni Stjepan Soviček.

Otvorenju je prisustvovao i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup.