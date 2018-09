U ponedjeljak u Sv. Križu koncert 48. Varaždinskih baroknih večeri

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva Vas u ponedjeljak 24. rujna 2018. u 19:30 sati u crkvu Sv. Križa na koncert u okviru 48. Varaždinskih baroknih večeri. Nastupa Hrvatski barokni ansambl s japanskom solisticom Setsuko Sugita na baroknoj violini. Hrvatski barokni ansambl čine Laura Vadjon (violina), Lea Susanj Lujo (violončelo), Izidor Erazem Grafenauer (teorba) i Pavao Mašić (čembalo, orgulje). Na programu naslovljenom “Čarolija blještave glazbe” naći će se djela Marijina, Castella, von Bibera, Bacha, Vivaldija i Händela. Ulazak je slobodan.

Hrvatski barokni ansambl najznačajniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha. Utemeljen je 1999. i okuplja renomirane glazbenike mlađe generacije. Uz stalne koncertne cikluse u Hrvatskom glazbenom zavodu, redoviti su gosti brojnih domaćih i inozemnih festivala (Varaždinske barokne večeri, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Korkyra Baroque Festival, Osorske glazbene večeri, Glazbene večeri u sv. Donatu, Histria festival, Pasionska baština, Organum Histriae, Koncerti u Eufrazijani, Rovinjsko glazbeno ljeto, Brodsko ljeto, Osječko ljeto, Paško ljeto, Festival SEVICQ Brežice, Festival hrvatske glazbe u Beču, Festival Esteban Salas (Havana – Kuba), Međunarodni barokni festival Melk, Festival Misiones de Chiquitos (Bolivija), Festival duhovne glazbe srednjoeuropskih zemalja u Rimu, Festival Tesori musicali Toscani – Pisa i dr.). U svojim programima ansambl često ugošćuje vrhunske strane i domaće soliste i dirigente, eksperte u autentičnom pristupu izvođenju barokne glazbe (Enrico Onofri, Adrian Butterfield, Laurence Cummings, Richard Egarr, Hervé Niquet, Stefano Montanari, Philip Pickett, Catherine Mackintosh, Werner Ehrhardt, Ryo Terakado, Aapo Häkkinnen, Richard Egarr, Peter Lönnerberg, Mimi Mitchell, David Staff, Theresa Caudle, Enrico Onofri, Alessandro Tampieri, Rachel Brown, Adrian Butterfield, Stefano Montanari, Marcello Gatti, Jaap ter Linden, Jacques Ogg). Hrvatski barokni ansambl dobitnik je diplome Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za 2002. i nagrade Orlando za nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014. Osim u Hrvatskoj, ansambl je nastupao u Austriji, Italiji, Njemačkoj, Belgiji, Španjolskoj, Švedskoj, Finskoj, Argentini, Kubi, Boliviji, Estoniji, Francuskoj, Crnoj Gori, Srbiji, BiH i Sloveniji.

Setsuko Sugita je studirala violinu na Odjelu za instrumentalnu glazbu Sveučilišta u Tokiju, a zatim u klasi Franza Samohyla, jednog od najuglednijih violinskih pedagoga na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču. U razdoblju od 1996. do 2010. podučavala je violinu na Sveučilištu Ibaragi u Japanu. U to je vrijeme osvojila nagrade na natjecanju iz komorne glazbe u Japanu i međunarodnom natjecanju La Parma d’Oro u Italiji. Baroknu violinu svira od 2006. godine, nakon susreta s Enricom Onofrijem u Firenzi. Od 2006. do 2009. je bila članica baroknog orkestra Divino Sospiro u Lisabonu s kojim je nastupila na nizu koncerata i svirala na brojnim njegovim snimkama. U Tokiju je osnovala i vlastiti barokni orkestar pod nazivom Cipango Consort te organizirala niz koncerata Enrica Onofrija u koje se ponekad i sama uključila svirajući s njim duo uz veliko odobravanje publike i kritike. Koncerti su rangirani u 10, čak i 5 najboljih koncerata prema muzičkim časopisima kao što su CD Journal, Mostly Classic, japanski Ongaku No Tomo (Prijatelji glazbe) i drugi. U francuskom časopisu Diapason kritika je posebno pohvalila violinski duo kojeg je izvela s E. Onofrijem na njegovom solo albumu pod nazivom Tajne barokne violine iz 2008. Proljetos se u Italiji i Njemačkoj pridružila Onofrijevom Ensemble Imaginarium na snimanju CD-a. Od 2017. živi u Švicarskoj.