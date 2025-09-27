Varaždinske barokne večeri u Križevcima – sutra koncert u sv. Križu

U sklopu Varaždinskih baroknih večeri i ove se godine dio programa izvodi u Križevcima, i to sutra, u nedjelju 28. rujna u konkatedrali sv. Križa koncertom ansambla Projekt Lazarus. Riječ je o profesionalnom ansamblu iza čijeg se neobičnog imena krije glavni cilj djelovanja – revitalizacija hrvatske glazbene baštine. Projekt Lazarus osnovan je u okviru udruge Hrvatski glazbeni centar, a idejni je začetnik i osnivač ansambla bas Robert Palić, član Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Istraživanje, revitalizacija, promocija i prezentacija hrvatske glazbene baštine primarni su ciljevi Projekta Lazarus, a osobito su usmjereni na prezentiranje djela koja u suvremenoj povijesti nisu ugledala svjetlo dana, ili se pak rijetko izvode.

Ansambl Projekt Lazarus nastupit će u sljedećem sastavu: Daniela Perosa – sopran, Nikolina Virgej

Pintar – mezzosopran, Josip Čajko – tenor i Robert Palić – bas. Za pozitivom će biti umjetnički

voditelj maestro Vjekoslav Babić. Na programu su djela Andrije Patricija, Vinka Jelića i Ivana Lukačića.

Organizator koncerta je Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, a održava se u povodu pete obljetnice smrti maestra Vladimira Kranjčevića. Početak je u 20 sati, ulazak je slobodan.