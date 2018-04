Uspješan nastup kadeta na županijskom prvenstvu u šahu

U petak i subotu je u Starigradu kod Koprivnice održano pojedinačno kadetsko prvenstvo Koprivničko-križevačke županije u šahu za 2018. godinu, a nastupili su i križevački mladi šahisti – deset kadeta i jedna kadetkinja. Najuspješniji je bio Luka Lovreković koji je osvojio prvo mjesto u kategoriji do 7 godina, dok su treća mjesta osvojili Natko Kudeljnjak u kategoriji do 9 godina i Filip Martić u kategoriji do 13 godina.

U kategoriji do 9 godina Leo Lovreković je osvojio sedmo, a Fran Jukić deseto mjesto, a u kategoriji do 11 godina Ivan Martić je osvojio četvrto,a Ivan Vujčetić peto mjesto. U kategoriji do 13 godina nastupila su još trojica Križevčana. Patrik Katalenić je osvojio šesto, Hrvoje Koren deveto, a Marko Jukić jedanesto mjesto. Jedina naša kadetkinja Ivana Emili Turkalj je u kategoriji do 13 godina osvojila peto mjesto.