Saša Šikić: ‘Nadam se da će naši rezultati doprinijeti izgradnji iščekivane sportske dvorane’

Osnovna škola Sveti Petar Orehovec danas je domaćin polufinalnog državnog natjecanja za osnovne škole u košarci, koje će se održati u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima s početkom u 10 sati. Tim povodom razgovarali smo s nastavnikom Tjelesne i zdravstvene kulture u toj školi, profesorom Sašom Šikićem, o postignutim rezultatima, uvjetima rada i perspektivi mladih za bavljenje košarkom na križevačkom području.

Najprije, čestitke na dobivenom domaćinstvu ove važne faze državnog natjecanja u košarci. Opišite čitateljima kako je do toga došlo.

Hvala na čestitkama. Ova prekrasna sportska priča počela je prije nešto više od deset godina. Moj prvi posao je bio u OŠ Kalnik, u kojoj sam radio nepune dvije godine. Tamo sam došao kao zamjena za kolegicu koja je otišla na čuvanje trudnoće. Od prvog radnog dana uspio sam uspostaviti odličnu suradnju s učenicima i djelatnicima škole, koji su me u svakom mojem naumu podržali. Krenuo sam s nastavom i treninzima na otvorenom, i u holu škole koji je bio predviđen za nastavu tjelesne i zdravstvene i kulture. Učenici su to odlično prihvatili, i zajedno smo uz mukotrpan rad i volju, već mojih prvih godina došli do sjajnih sportskih rezultata.

Sa školom Kalnik smo se u prvoj godini plasirali na polufinale državnog natjecanja u krosu i rukometu, te županijsko natjecanje u stolnom tenisu. Bila je to definitivno prekretnica i veliki uspjeh u mojem početku rada u školi, a posebno je veselila činjenica za takav uspjeh da, kao i danas, nismo imali idealne uvjete za rad. Nakon povratka kolegice na posao kratko sam bio zaposlen u OŠ Ljudevita Modeca također umjesto kolegice koja je otišla na čuvanje trudnoće. Tamo smo u kratkom vremenu također ostvarli plasman na polufinalno državno natjecanje u rukometu.

Nakon uspješnih rezultata na Kalniku i ‘Modecu’ u Križevcima, prešli ste na radno mjesto u Sveti Petar Orehovec, gdje ste i danas.

Po završetku školske godine ukazao se natječaj u OŠ Sveti Petar Orehovec na koji sam primljen u stalni radni odnos, gdje već radim nešto više od osam godina. Od samog početka rada u Orehovcu kao i u prethodnim školama, vrlo je bilo bitno steknuti povjerenje učenika i kolega za uspješan rad, što mi je u konačnici nakon lijepih rezultata i uspjelo. Uz redovitu nastavu krenuo sam i sa univerzalnom sportskom školom koja je predviđena za učenike nižih razreda u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza. Uz puno lijepih priča vezanih uz univerzalnu školu vezana je i ova današnja.

Naime, kad su dječaci koji će danas zaigrati za plasman među šest najboljih osnovnih škola u državi bili treći razred, prepoznao sam njihov potencijal i pozvao ih na trening u košarkaški klub Radnik, u kojem i danas radim kao trener mlađih kategorija. Rekao sam im da pitaju roditelje mogu li ih dovesti na trening. Na svu sreću roditelji su ih doveli… i tako je krenula jedna divna sportska priča, koja je već nagrađena prije dvije godine trećim mjestom na državnom natjecanju u konkurenciji osnovnih škola za pete i šeste razrede u košarci.

Nadam se da će se ta priča nastaviti i ove godine plasmanom na još jedno državno natjecanje. Valja istaknuti da smo prošle godine sudjelovali na državnom natjecanju u krosu za djevojčice. Uz te velike rezultate koje valja izdvojiti, bilo je tu još puno, puno županijskih natjecanja, državnih polufinalnih završnica i kroseva Sportskih novosti na kojem smo redovito završavali među najboljim školama u državi.

Prije nego nam ispričate o uvjetima rada u školi, bitno je naglasiti da vi nemate sportsku dvoranu! Gdje držite nastavu i trenirate?

Već sam dobrim dijelom odgovorio, ali mogu ponoviti da i u školi u kojoj trenutno radim nastavu imamo u malom holu škole i na vanjskom igralištu, za koje molimo da ga što više koristimo. Naravno, sve ovisi o vremenskim uvjetima. Što se tiče sportske dvorane, to je jako duga priča koja traje već desetljećima. Nadam se da će svi ovi naši sportski rezultati i uloženi trud uspjeti barem malo doprinijeti konačnoj izgradnji toliko iščekivane sportske dvorane.

Današnji događaj važan je i za cijelu općinu Sv. Petar Orehovec. Koje su želje i planovi, što očekujete od vaših mladih sportaša?

Što se tiče današnjeg događaja, naravno da je važan za našu školu i općinu. Želje su, kao što sam već spomenuo, plasman među šest najboljih osnovnih škola u državi. A od svojih sportaša očekujem srčanost i trud koji uvijek daju maksimalno, i naravno tu će biti i naša vjerna publika koja će nam također dati dodatni impuls u ostvarenju našeg cilja.

Košarkaški ste trener mlađim zrastima u KK Radnik Križevci. Kakav je odaziv djece i mladih, kakvi su uvjeti i koje rezultate postižete?

Košarkaški sam trener od svog početka rada u školi. U klubu imamo odličnu suradnju: treneri, roditelji, uprava kluba, što je najbitnije za odlične rezultate koje postižemo, Svake godine smo barem u jednoj selekciji među deset najboljih ekipa u državi. Odlični rezultati nam svake godine na početku sezone donose nove košarkaše i košarkašice što nas posebno veseli.

U lokalnim medijima se spominje ideja gradnje sportsko-rekreacijskog centra u Križevcima u jednoj od narednih godina. Što kažete na to?

Nisam stigao pročitati vezano uz izgradnju sportskog rekreacijskog centra, budući da sam posljednjih nekoliko dana intenzivno vezan uz organizaciju današnjeg turnira. Ali, na prvu – sportsko-rekreacijski centar – ne zvuči loše. Iskreno se nadam da će i u skorijoj budućnosti prvenstveno doći do izgradnji sportskih dvorana za naše školarce koje su nam itekako potrebne.

Za kraj ovog intervjua, ima li nešto da želite poručiti čitateljima? Sretno u polufinalu danas, želimo vam mnogo uspjeha!

Dođite danas i podržite nas, naši učenici su to itekako zaslužili! Na kraju svega da slučajno ne zaboravim, zahvaljujem se svim kolegama, ravnatelju, roditeljima, načelniku i svim našim navijačima bez kojih ovoga svega ne bi bilo.