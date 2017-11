Križevci i Bjelovar rade na povezivanju poduzetnika i IT-evaca

Prošli je tjedan gradonačelnik Križevaca Mario Rajn bio u radnom posjetu gradonačelniku Grada Bjelovara Dariju Hrebaku s ciljem razmjene znanja i iskustva, odnosno razgovora o projektima na kojima bi ova dva grada mogli zajednički surađivati. Neki od takvih projekata su poduzetnički centri te zajednički rad križevačke i bjelovarske IT i tehnološke zajednice.

Razgovaralo se i o „tax free“ modelu koji će Grad Bjelovar implementirati sljedeće godine, a koji novim investitorima omogućuje da prve tri godine ne moraju plaćati komunalnu naknadu ako zaposle više od 10 ljudi te prvih pet godina ne moraju plaćati zemlju, a nakon toga je mogu kupiti ili ostvariti pravo građenja na 50 godina.

Križevački gradonačelnik je istaknuo kako ga zanima ovaj model te predložio da po njegovoj implementaciji održe još jedan radni sastanak kako bi se vidio način na koji bi se model implementirao u Križevcima. Također, s obzirom da i jedan i drugi grad imaju geotermalne izvore razgovaralo se i o mogućnosti kreiranja zajedničkog projekta s ciljem ekonomskog iskorištavanja ovih izvora.

B:IT.con poput CrisCon-a

U subotu, 2. prosinca 2017. u prostorijama Veleučilišta u Bjelovaru održat će se prvo izdanje najveće bjelovarske IT konferencije B:IT.con. Cilj konferencije je okupljanje IT zajednice na bjelovarskom području i šire, razmjena znanja i iskustava te poticanje suradnje na različitim područjima djelovanja unutar IT sektora. U dva slijeda 12 zanimljivih predavanja održat će renomirani predavači, među kojima su i četvorica Križevčana – Tomica Turković, Goran Žarinac, Robert Pašičko i Matija Prelec.

Još krajem rujna u Križevcima je održana prva CrisCon konferencija, koja je okupivši ukupno 18 predavača i 210 sudionika iz informatičke zajednice, profesionalaca i entuzijasta te učitelja i profesora, nadmašila sva očekivanja. Criscon je održan u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci, Srednjoj školi Ivan Seljanec i Hrvatskom domu pod visokim pokroviteljstvom Grada Križevaca te Ministarstva znanosti i obrazovanja.