Večeras u 18 sati u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” održat će se posljednja u ciklusu od pet Križevačkih tehnoloških večeri. Riječ je o dvosatnom poslovno-tehnološkom događaju koji organizira nedavno okupljena inicijativa mladih informatičara i tehnologa s ciljem izgradnje lokalne IT zajednice i povezivanja entuzijasta i stručnjaka iz područja informatike i tehnologija općenito.

Predavači završne večeri su Luka Radiček iz križevačkog startupa Speck Agency, Adrijan Jakšić iz zagrebačke IT tvrtke Computer Systems i Filip Špoljar iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Moderatorica večeri je Zrinka Zagorec. Organizatori će također predstaviti više detalja o zajednici križevačkih informatičara u osnivanju pod nazivom QUANTi. Ulazak je slobodan.

Prošle su subote na 4. Križevačkoj tehnološkoj večeri imali prilike čuti kako digitalnim marketingom promovirati ideju i proizvod te se probiti na tržište, što je to blockchain i koje su primjene tog koncepta za razvoj društva, kako je programirati u jednoj od najvećih IT tvrtki u Hrvatskoj te naposlijetku što su to Windows servisi koje većina nas svakodnevno koristi. Predavači su bili Irma Vargić, Robert Pašičko, Karlo Levak i Goran Žarinac.