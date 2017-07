Od 28. do 30. srpnja, na festivalskoj pozornici smještenoj na otvorenom platou tik uz predivno jezero Šoderica, sedmo izdanje RockLive Festivala ugostit će vrlo zanimljiva imena regionalne scene. Ulaznice se mogu kupiti isključivo putem sustava Entrio, online na www.entrio.hr ili putem Entrio prodajnih mjesta. Cijena festivalske ulaznice iznosi 90 kuna, a na dan održavanja iznosit će 100 kuna. Cijena dnevne ulaznice, koje se mogu kupiti isključivo na blagajni festivala, za petak ili subotu iznosi 70 kuna.

Večeras nastupaju: Živo Blato, Krankšvester, Šank!?, E:S:T:E:R, Ogenj, Cojones, SKA-Pecs (SKA-P tribute), a sutra, u subotu na festivalskoj pozornici naći će se Kojoti, Repetitor, Sassja, Judette, Madred, Lika Kolorado. Osim odličnih bendova, za before/after programe zadužena je Pxl D.J.’s ekipa, dok će publiku nakon koncerata zabavljati, u petak D.J. Kneža, te u subotu Minga Laptalo & Pater Manuel.

Organizatori nude mogućnost boravka u kampu koji se nalazi odmah uz festivalsku lokaciju, no napominju da se ne radi da se ne radi o službenom festivalskom kampu pa RockLive Festival nije odgovoran za događanja unutar njega. Kao i prošle godine, boravak u kampu za sve posjetitelje s festivalskom narukvicom iznositi će 10kn po danu, dakle 50% popusta. Uplate se primaju na festivalskoj blagajni ili tijekom obilaska službenih osoba kampa. Kamp ima sanitarni čvor i tuš kabinu, te je dozvoljeno roštiljanje na za to predviđenim mjestima.

Također, HŽ Putnički Prijevoz svim putnicima posjetiteljima RockLive Festivala odobrava 40% popusta na redovnu cijenu karte u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust se može koristiti od 27. do 31. srpnja 2017. i to isključivo za kupnju povratnih karata iz svih kolodvora na prugama HŽ-a do kolodvora Koprivnica i natrag. Prilikom kupnje karata potrebno je naglasiti svrhu putovanja, a kartu na poleđini ovjeriti žigom organizatora. Pravo na popust mogu ostvariti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja iz svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Koprivnica i natrag. Popust se ne može koristiti na udaljenostima kraćim od 25 km.