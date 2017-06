Utrka za gradonačelnika Križevaca iz četveroboja se svela na dvoboj, a Mario Rajn, kao “izazivač” ušao je u drugi krug s laganom prednošću od gotovo četiri posto u odnosu na “branitelja titule”, Branka Hrga. Rajn se u cilju osvajanja novih i dodatnih glasova građana još intenzivnije s njima druži, obilazi teren, upoznajući se s problemima predlažući i rješenja, no ni aktualni gradonačelnik ne posustaje, ostavljajući dojam da dobar dio projekata, kao redovnih aktivnosti gradske uprave, ostavlja za realizaciju upravo u predizbornoj kampanji. Za šest dana trud obojice konkurenata dolazi na naplatu, a nakon 12-satnog izbornog dana i još nekoliko sati prebrojavanja glasova, jednom će ruke biti u zraku, a drugi će mu morati čestitati.

Kako bilo, pobjednik prvoga kruga već je Mario Rajn, kao kandidat grupe birača, i to već samom pojavom, tezama, vizijom i programom kojim ne maše kao obećanjima, već budi mogućnost u promjene. A njih u Križevcima nije bilo praktički od početka nove ere, od 2001. godine, otkako Hrg vodi grad. Na stranu što je on tijekom desetljeća i pol postigao što je, po prirodi posla i dužnosti, i morao, od infrastrukture do kulture, no barem toliko, pa i više, ostalo je neostvareno, u programima, strategijama, nacrtima. Njegovi će pobornici reći da je Hrg zadužio grad, a protivnici i neistomišljenici, kojih je na biralištima 21. svibnja bilo 61,59% (raspodijeljenih na troje suparničkih kandidata), uzvratiti da si je stvorio dužnike, s obzirom na to kako je, kroz godine vladavine, poručuju, Križevce premrežio klijentelističkim odnosima, preko stranke, reći će upućeniji, zapošljavao po ustanovama i tvrtkama… I iz tog razloga Križevčani su, čini se, voljni vidjeti novu osobu u uredu na katu nekadašnje županijske, danas gradske palače. A o njihovoj volji ovisi i tko će voditi ne samo grad, već i Gradsko vijeće iduće četiri godine.

Naime, Lista grupe birača, kojoj je nositelj Mario Rajn, ima većinu od 8 mandata, i upravo zbog nezavršenih izbora za gradonačelnika još nije poznato tko će od njenih članova i ući u saziv Vijeća. Postane li Rajn gradonačelnik, sa sobom s liste, na kojoj je prvopostavljeni, kao zamjenika u izvršnu vlast povlači Danijela Šaška pa se crta pomiče prema dolje i vijećnicima postaju, osim Saše Ružića, Dubravka Piciga, Štefice Wolf, Eduarda Krmpotića, Ane Končurat i Igora Frbežara (kao onih 8), i Tena Teklić i Sanela Stručić. U protivnom, izgubi li Rajn od Hrga, potonje dvije ostaju “ispod crte”. Ista je situacija i s listom koalicije HDS-HSLS, nositelja Branka Hrga, koja je osvojila tri vijećnička mjesta. Bude li on izabran za gradonačelnika, njegovo se mjesto u Gradskom vijeću oslobađa i za Denisa Maksića, uz Ivicu Švagelja i Jadranku Stručić koji su sigurno unutra po plasmanu i rezultatima izbora od 21. svibnja.

Preostalih 10 članova Gradskog vijeća, sudionika sjednica na kojima će kovati križevačku stvarnost, su četvero s liste SDP-HSS BR-HNS-HSU-Laburisti: Ivan Majdak (nositelj), Mihaela Kemenović, Marko Katanović i Dejan Pernjak, isto toliko s liste HDZ-a, nositelja Mate Devčića – on, Stjepan Peršin, Neven Jaki i Đuro Klopotan. S napomenom da su Peršin i Jaki Hrgovi kandidati za Hrgova zamjenika pa će i oni, bude li on opet gradonačelnik, za njim i tako omogućiti da vijećničke klupe griju Darko Habdija i Mario Miklečić. Marijan Vuković, nositelj liste HSS-a i Hrvoje Gužvinec, nositelj liste Mreže nezavisnih lista, zatvaraju popis novih članova križevačkoga Gradskog vijeća. Zasad je sigurno da će prvom, konstituirajućom sjednicom, zakazanom nakon drugoga kruga gradonačelničkih izbora, shodno poslovniku, predsjedavati prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, dok će potom predsjednik vijeća i jedan potpredsjednik biti predstavnici većine, a drugi potpredsjednik iz “manjine”.

Ovaj sastav predstavničkog tijela Grada Križevaca specifičan je ne samo po prevladajućem broju novih lica, koja će se u klupama istovremeno morati učiti i demokratskim procedurama i ubrzanom svladavanju caka zanata, već i prema činjenici što bi svaka sjednica mogla biti dinamična. Premda Rajn ima relativnu većinu, ona nije dovoljno jamstvo da će, u slučaju da on pobijedi Hrga i bude u poziciji slati svoje prijedloge na glasanje i usvajanje u Vijeće, oni biti promptno prihvaćani – za to mu uz postojećih osam fale još najmanje tri ruke.

Rajn je odmah nakon prošle nedjelje poručio da neće sklapati koalicije u Vijeću jer mu je u fokusu samo ona s građanima čije povjerenje mora i želi opravdati, no da će biti na kušnji kad, primjerice, krene Majdakovo “udvaranje” (dao mu podršku za drugi krug, a zauzvrat navodno želi mjesto predsjednika Gradskog vijeća), o tome nema dvojbe. Izdrže li Rajnovi sve nalete i sirenski zov “koalicija” s bilo koje strane i nametnu li svima kao glavni i jedini cilj zajedničko djelovanje za razvoj Križevaca, prvi put ćemo u stvarnosti svjedočiti svekriževačkoj “pomirbi”, kakva je ovjekovječena u spelanciji o purgerima i šljivarima na Spravišču.

Niti u suprotnom scenariju, s Rajnom u vijeću, a ne u fotelji prvoga čovjeka Križevaca, sjednicama ne bi trebalo manjkati uzbudljivosti, akcije i bitke za svaku riječ i glas, jer će Hrg imati deklarativnu podršku vrlo malog broja vijećnika, a što također još nije viđeno na lokalnoj križevačkoj političkoj pozornici. Kako bilo, za gradsku bi javnost bilo najkorisnije kad bi se ponovno omogućili radijski prijenosi sjednica Gradskog vijeća, a s obzirom na standard tehnologije i uvjete, rado bismo vidjeli vijećnike i putem izravnih videoprijenosa.