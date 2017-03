GUSLE MOJE ELEKTRIČNE Omiljeni glumac mnogih naraštaja i komičar Željko Vukmirica dolazi na 13. Culture Shock Festival u Križevce sa svojom predstavom Gu Digi Gu poznatoj i pod nazivom Gusle moje električne.

U pratnji Vukmirice nalazi se muzičar Valent Samardžija na električnoj šargiji i gitari. Predstava će se održati u Klubu kulture u petak 3. ožujka, početak je zakazan za 20 sati, a ulaznice se u pretprodaji mogu nabaviti u Klubu kulture, Art Rock Caffeu te online.

Organizatori festivala koncert opisuju najavom:

UNESCO je shvatio kako su linđo, bećarac, ganga, gusle, sopile, tamburica, klapa i nijemo kolo nematerijalna baštinska vrijednost koja strancima pomaže razumjeti Hrvata. Vukmirica i Samardžija zaronili su u dosad najmanje istražene etno obrasce, koje su uključili u struju da ih cijeli svijet čuje. I pred njima se otvorio rudnik dijamanata. Sirovo bogatstvo koje treba brusiti i medijski izbrusiti da zablistaju svijetom koji je, zahvaljujući tehnološkom razvoju, postao globalno selo.

I upravo je taj susret Techna i Etna iznjedrio jednu novu poetiku. I tuge i smijeha i tragikomičnoga skrivenog u tradicionalnom baštinskom obrascu koji skriva duboku mudrost naroda. Kod prijenosa obrazaca na sljedeću generaciju dolazi do raznih devijacija i opasnih pojednostavljenja. Upravo je to postao motiv za još dublje uranjanje u taj stari novi svijet. Techno voli Etno i Etno voli techno. TETNO. 90-minutna plovidba zvukovima od majčine utrobe do izbjeglištva.

