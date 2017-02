U subotu, 25. veljače 2017. u Križevce dolazi jedna od najpopularnijih pop-rock grupa na ovim prostorima – Crvena Jabuka. Koncert će se održati u restoranu “Vojarna”, Trg svetog Florijana 17 Križevci, a otvaranje vrata je zakazano za 18 sati. U trenutnom sastavu grupe su Dražen Žerić – vokal, Darko Jelčić – bubnjevi, Krešimir Kaštelan – bas gitara, Igor Matković – klavijature i Tomislav Škrak – gitara.

Ulaznice po cijeni od 70 kn se mogu nabaviti samo u Soul Cafeu u Križevcima, u Frankopanskoj ulici i to od ponedjeljka do četvrtka; od 8 do 23h i vikendom (petak i subota) od 8 do 1h. Ulaznice na dan koncerta se mogu kupiti na ulazu po 80 kuna. Broj ulaznica je ograničen, a u prodaju su puštene 16. siječnja. Pred nastup Crvene Jabuke, publiku će zagrijavati DJ i predgrupa.

Crvena Jabuka je vokalno intrumentalni sastav nastao u Sarajevu, koji s nekoliko prekida u radu djeluje preko 30 godina. Za vrijeme ove duge glazbene priče s nekim tragičnim elementima, kao što su pogibija 2 člana originalnog postava grupe na njenim samim počecima i ratna zbivanja u Sarajevu u devedesetima, Crvena Jabuka se etablirala kao bend poznat po pjesmama uglavnom ljubavne tematike, te je velikim tiražama i rasprodanim koncertima našla put do svoje publike.

Preko deset studijskih albuma, nekoliko uspješnih kompilacija, brojne turneje i veliki hitovi kao što su Bježi kišo s prozora, S tvojih usana, Ima nešto od srca do srca, Da nije ljubavi i mnogi drugi, čine Crvenu jabuku i danas jednim od najpopularnijih pop grupa.