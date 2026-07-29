Pod utjecajem alkohola i bez zaštitne kacige pao s električnog romobila

Jučer, 28. srpnja oko 15:45 u Svetom Ivanu Žabnu, 55-godišnji vozač upravljao je električnim romobilom te tijekom vožnje na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Prilikom skretanja na šljunčano parkiralište nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju kolnika, uslijed čega je izgubio nadzor nad romobilom i pao na tlo. U prometnoj nesreći vozač je ozlijeđen, a kvalifikacija ozljeda bit će poznata po zaprimanju liječničke dokumentacije.

Očitana mu je koncentracija alkohola od 0,88 promila. U Općoj bolnici Koprivnica izvađena mu je krv i izuzet urin radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola u organizmu.

Protiv vozača bit će pokrenut prekršajni postupak.