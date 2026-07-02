Uhićena vozačica zbog vožnje unatoč zabrani, sud ju pustio nakon saslušanja

Jučer, 1. srpnja, u 9:25 u Carevdaru, policijski službenici su u nadzoru cestovnog prometa zaustavili osobni automobil koprivničke registarske oznake kojim je upravljala 49-godišnja vozačica unatoč izrečenoj zabrani upravljanja vozilima B kategorije.

Vozačica je uhićena i dovedena pred nadležni prekršajni sud, uz optužni prijedlog u kojem je policija predložila da joj se odredi 15 dana zadržavanja u zatvoru, izrekne kazna zatvora od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozačica je saslušana i rješenjem puštena, dok će sud odluku o sankcijama donijeti naknadno.