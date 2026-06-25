Dvorište PŠ Kolarec postalo središte dječje čarolije: Održan prvi „Festival zdravog djetinjstva“

Proteklog vikenda, 20. lipnja 2026. godine, dvorište Područne škole Kolarec pretvorilo se u živopisnu oazu smijeha, igre i kreativnosti. U organizaciji udruge KORAK, uspješno je održan „Festival zdravog djetinjstva“, projekt koji je na jednom mjestu okupio obitelji, lokalnu zajednicu te stručnjake posvećene pravilnom razvoju djece.

Bogati jednodnevni program započeo je u 15:00 sati svečanim otvorenjem, nakon čega su uslijedile brojne edukativne i zabavne radionice. Djeca su kroz radionicu obrta Ananda učila o važnosti opuštanja, dok su s nutricionisticom izrađivala zdrave gumene bombone. Maštu su raspirili kazališna predstava „Zeko traži mamu“ u izvedbi Kolibrića te interaktivni program „Čarobni otok“ Zabavopolisa.

Dok su se najmlađi okušali u pučkim igrama udruge DRVO i plesnim koracima Plesnog studija Mali i veliki, roditelji su imali priliku sudjelovati u predstavljanju stručnog programa „Rastimo zajedno“ pod vodstvom Ljiljane Kump, Danijele Bermanec i Nataše Batković. Posebnu atrakciju kroz cijeli dan činili su vanjski sadržaji poput blatne kuhinje, senzornih i motoričkih poligona te edukativnih sadržaja.

Cijela manifestacija zaokružena je u večernjim satima čitaonicom Male knjižare te projekcijom filma „Čarobno drvo“.

– „Srce nam je prepuno. Vidjeti ovoliki broj djece koja trče po travi i smiju se, istražuju prirodu, uče kroz igru i druže se bez ekrana, upravo je ono što smo željeli postići. Zahvaljujemo svim izvođačima, našim neumornim volonterima koji su pazili na svaki detalj i osvježenje, te naravno roditeljima koji su prepoznali vrijednost ovog projekta“, poručuju iz udruge KORAK. Ovaj hvalevrijedan projekt u potpunosti je bio besplatan za sve posjetitelje, zahvaljujući financijskoj potpori Regenerative Communities Fund, Općine Gornja Rijeka i HEP-a uz pokroviteljstvo HDS ZAMP.

Zbog donacije tvrtke L’erotic, djeca su mogla probati zdrave slatkiše – voćne trakice bez šećera. Osvježili su se sokom OPG-a Šantić, vodom s bio limunom i mentom (koja raste pored škole) te voćem domaćih proizvođača. Organizatori poručuju kako je ovo tek početak jedne lijepe tradicije koja slavi ono najvažnije – zdravo, bezbrižno i sretno djetinjstvo.

Već ovu jesen udruga KORAK nastavlja s aktivnostima koje će staviti naglasak na tradicijsko znanje i kreativnost, regenerativnu poljoprivredu, međugeneracijsku suradnju i razvoj lokalne turističke ponude, uz prilagodbu svim dobnim skupinama.