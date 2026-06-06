[FOTO] Martin Pleše dirigirao na koncertu ciklusa „feelharmonija” Zagrebačke filharmonije

Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačka filharmonija nastavljaju tradiciju suradnje i podrške mladim glazbenicima te su zagrebačkoj publici i ovaj tjedna poklonili besplatan koncert ciklusa „feelharmonija”. Tako su, pod vodstvom maestra Stjepana Vugera i naratora Fabijana Komljenovića, mladi glazbenici nastupili uz Zagrebačku filharmoniju.

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srijedu, 3. lipnja 2026. godine, uz Zagrebačku filharmoniju predstavili su se studenti Muzičke akademije: tenor Lovre Gujinović, skladatelj Ivan Makar, violistica Tonka Philips, klavirist Vitomir Janez Zagode. Programom je ravnao mo. Stjepan Vuger uz pripovjedača Fabijana Komljenovića, dok se u skladbi Ivana Makara za dirigentskim pultom predstavio student dirigiranja, mladi Križevčanin Martin Pleše.

03.06.2026. Zagreb – Filharmonija mladi debitanti, Muzicka akademija i Zagrebacka filharmonija.

– Veliko hvala Zagrebačkoj filharmoniji na povjerenju i trudu, nadam se da ćemo se susretati još mnogo puta u budućnosti! U ovakvim trenutcima se uvijek rado prisjetim rečenice koju mi je uputila moja draga profesorica iz klavira još dok sam bio srednjoškolac: “Snovi se ostvaruju”, istaknuo je zahvalu mladi dirigent Pleše.

Pleše je inače već pet godina dirigent i umjetnički voditelj nekadašnjeg Katedralnog pjevačkog zbora Križevci, danas poznatog pod nazivom Mješoviti zbor katedrale Presvete Trojice Križevci. Od početka 2026. godine preuzeo je ravnanje i Hrvatskim pjevačkim društvom „Kalnik” Križevci, naslijedivši tako dirigenta Ozrena Bogdanovića.

Martin Pleše rođen je 23. prosinca 2000. u Koprivnici. Djetinjstvo provodi u Križevcima gdje 2005. godine upisuje Glazbenu školu Alberta Štrige, a 2006. prvi razred violine. Tijekom školovanja okušao se u sviranju različitih instrumenata, uključujući rog, tamburu, klavir te čembalo koje kasnije upisuje kao glavni predmet u srednjoj školi u klasi prof. Zlate Životić.

Maturirao je 2019. godine održavši cjelovečernji čembalistički koncert. Po završetku srednje škole upisuje studij Teorije glazbe na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a potom 2021. godine prelazi na studij Dirigiranja u klasama profesora Mladena Tarbuka i Tomislava Fačinija. Usavršavao se na seminarima o pripremi opere pod vodstvom maestra Alessandra Cadarija i o tamburaškom dirigiranju pod vodstvom maestra Matije Fortune.

Od malih nogu sudjeluje u raznim glazbenim društvima i udrugama s kojima je proputovao velik dio srednje, južne i jugoistočne Europe – kao hornist u Gradskom puhačkom orkestru Križevci te kao čelist, berdaš i gost dirigent Gradskog tamburaškog orkestra Križevci. U travnju 2021. postaje voditeljem Mješovitog zbora katedrale Presvete Trojice u Križevcima, a u siječnju 2026. voditeljem Hrvatskog pjevačkog društva „Kalnik” Križevci. Od ljeta 2024. godine sudjeluje na radionicama International Summer Opera Studio kao korepetitor i umjetnički suradnik.

U sklopu studija sudjelovao je u nizu uspješnih projekata sa simfonijskim, duhačkim i tamburaškim orkestrom te mješovitim i komornim zborom Muzičke akademije, a kao gost dirigent surađivao je s manjim sastavima studenata Muzičke akademije i Orkestrom mladih glazbenika. Uz dirigentsko djelovanje napisao je nekoliko aranžmana za Gradski tamburaški orkestar Križevci i Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije te nekoliko aranžmana i originalnih kompozicija za zborove.

U 20 godina svog glazbenog obrazovanja osvajao je brojne nagrade na državnim natjecanjima Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga koje uključuju četiri prve nagrade i dva Oskara znanja u disciplini solfeggio te jednu prvu i jednu drugu nagradu u disciplini orkestri kao član Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci s kojim je također osvajao nagrade na natjecanjima diljem Europe. Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. za sudjelovanje i doprinos opernom projektu „Amfitrion” kao asistent zborovođe te u akademskoj godini 2024./2025. za sudjelovanje i doprinos opernom projektu „Hipolit i Aricija” kao asistent dirigenta.