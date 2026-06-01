[FOTO] Robin marketi sele pekarsku proizvodnju u stare Mlinarove pogone: “Ovo je za nas novi početak i snažan iskorak prema budućnosti!”

Obiteljsko poduzeće Robin d.o.o. iz Križevaca objavilo je prošli tjedan strateški poslovni potez – širenje jedne od njihovih temeljnih djelatnosti, pekarske proizvodnje, nekadašnje pogone mlinsko-pekarske industrije “Mlinar” iz Križevaca.

– Nakon 25 godina postojanja naše tvrtke Robin i 15 godina predanog rada u pekarstvu, otvaramo novo poglavlje – našu pekarsku proizvodnju selimo u nekadašnje pogone Vama poznatog Mlinara iz Križevaca, poručili su iz Robina s ponosom i velikim emocijama, kako kažu, informaciju koja za njih znači mnogo više od običnog poslovnog poteza.

Iz ponude kruha posebno su poznati Križevački trganec, Križevački kruh sa sjemenkama i Mirkec, od peciva kupcima su omiljeni croissant sa šunkom i sirom te razni donati, velika ponuda sendviča te nadaleko poznati Križevački štrukli koji dolaze s nadjevima od sira, jabuka i višnji.

– Za mnoge je taj pogon simbol tradicije, rada i mirisa svježeg kruha, peciva i piroški koje bude uspomene. Upravo zato osjećamo veliko zadovoljstvo, ali i odgovornost nastaviti ondje gdje su generacije vrijednih ljudi gradile priču o pekarstvu u našim Križevcima, naveli su u objavi.

Novi proizvodni prostor, uz novu tehnologiju, omogućit će im veći rast, razvoj novih pekarskih proizvoda, zapošljavanje novih radnika i dodatnu kvalitetu domaćih proizvoda koje, kako navode, već i danas proizvode s velikom ljubavlju, znanjem i ponosom.

– Neke od najvažnijih odrednica nećemo mijenjati, ostajemo vjerni tradiciji, domaćem okusu prilagođenom novim potrebama i navikama stalnih i novih potrošača. Upravo oni, glavni su razlog što će ove promjene koje povezuju tradiciju i novu tehnologiju biti naša velika obaveza, ali i zadovoljstvo, zaključili su iz “Robina”.

Uz pekarstvo, druga temeljna djelatnost “Robina” je maloprodaja u 60 trgovina u Koprivničko-križevačkoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji te Robin pekari u Križevcima, sa sveukupno više od 350 djelatnika. Od 2021. godine imaju i status integrativne radionice. Osnovani su 2000. godine, s bogatom trgovačkom tradicijom još od 1988.

U Križevcima i Koprivnici imaju uslugu dostave iz marketa. Uveli su i Robine markete s radnim vremenom 0-24 sata od 2012. u Križevcima, 2017. u Koprivnici, 2020. u Đelekovcu te 2022. godine u Sigecu Ludbreškom, koju su tako radili sve do sredine 2023. U ožujku 2024. otvorili su novi Robin market na željezničkom kolodvoru u Križevcima koji radi 0-24 sata. Trenutni na više lokacija traže prodavač, a u Križevcima pomoćnog pekara.