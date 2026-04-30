[FOTO] Obilježen 10. rođendan Udruge ruralnog turizma Hrvatske

Udruga ruralnog turizma Hrvatske proslavila je u ponedjeljak svoj 10. rođendan i to svečanim obilježavanjem koje je održano na Veleučilištu u Križevcima. Uz članove udruge iz cijele Hrvatske, obilježavanje je okupilo i predstavnike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice te druge zaljubljenike u hrvatsko selo.

Nakon uvodnih obraćanja, prikazan je kratkometražni video uradak URTH Retrospektiva 2016. – 2026. kojega su izradili studenti u okviru studentske prakse. Obilježavanje je nastavljeno s dvije panel diskusije: o održivom hrvatskom modelu seoskog agroturizma i promociji ruralnog turizma, te prigodnom zdravicom.

„Zahvaljujem svim partnerima, sponzorima, donatorima, članovima, studentima i medijima koji su u proteklih deset godina podupirali naš rad. U narednom periodu želimo potaknuti još veće povezivanje svih koji žele razvijati ruralni turizam i partnerski raditi za dobrobit i održivost ruralne Hrvatske. Zato u ime Udruge ruralnog turizma Hrvatske pozivam sve dionike iz javnog, privatnog i civilnog sektora na svim razinama da nas podrže u razvoju hrvatskog agroturizma i ruralnog turizma općenito“ istaknuo je Zvonko Lajtman, predsjednik udruge.

Na obilježavanju su dodijeljena i tri priznanja zaslužnim pojedincima. Anđelka Pejaković iz Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dobila je priznanje za najbolju državnu službenicu dok je britanski vlogger Paul Bradbury dobio priznanje za digitalnu promociju hrvatskog agroturizma i članova udruge. Voditeljica udruge Aleksandra Kuratko Pani dobila je priznanje za 10 godina predanog, nerijetko i volonterskog rada u udruzi. Obilježavanje je završeno prigodnom zdravicom, a uzvanici su nastavili druženje uz folklorni nastup i prigorske specijalitete u Čabrajima.

Udruga ruralnog turizma Hrvatske nacionalna je udruga koja okuplja pružatelje usluga, turističke zajednice, akademske institucije, LAG-ove i druge lokalne udruge, i građane. Više informacija o udruzi, članstvu, mogućnostima suradnje i donacijama dostupno je na nacionalnom portalu ruralnog turizma idemonaselo.hr.