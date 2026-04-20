U subotu je u Križevcima održana 49. Regionalna smotra učeničkih domova regije Sjever – Domijada. Ispred Koprivničko-križevačke županije ovaj je događaj svečano otvorio zamjenik župana Mario Rajn, dok je u ime Grada Križevaca događaju prisustvovao dogradonačelnik Ivica Švagelj. Organizator događaja bio je Učenički dom Križevci, a sudjelovalo je oko 450 učenika i mentora iz 13 učeničkih domova.

Zamjenik Rajn naglasio je vrijednost Domijade u smislu okupljanja mladih iz različitih sredina te omogućavanja da predstave svoje talente, kreativnost i sportske vještine, uz stvaranje novih prijateljstava.

„Današnji dan posvećen je vama, dragi učenici, u tjednu kada slavimo 33. rođendan Koprivničko-križevačke županije i uskoro rođendan Grada Križevaca, vi ste nam najdraži gosti. Ovaj lijep dan neka bude kruna vaše godine, talenata i druženja“, dodao je zamjenik Rajn te zahvalio mentorima i odgajateljima koji svakodnevno potiču učenike da razvijaju svoje sposobnosti, interese i samopouzdanje.

Pozdrave okupljenima uputili su i ravnateljica Učeničkog doma Križevci Sanela Hrg te zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji su istaknuli važnost zajedništva i razvoja mladih.

Na Domijadi su se okupili učenici iz Bjelovara, Čakovca, Garešnice, Ivanić-Grada, Križevaca, Kutine, Maruševca, Novske, Siska, Varaždina i Virovitice.