Danas vježba evakuacije i spašavanja iz Učeničkog doma

Iz Učeničkog doma Križevci obavještavaju građane Križevaca o provođenju vježbe evakuacije i spašavanja koja će se održati u Učeničkom domu Križevci danas s početkom u 9:00 sati.

Vježba će se održati s ciljem praktične provjere Plana evakuacije i spašavanja Učeničkog doma Križevci te upoznavanja učenika s važnošću pravilnog reagiranja i postupanja u slučaju izvanrednog događaja koji može ugroziti sigurnost i zdravlje pojedinca.

– Voljela bih da građani budu upoznati s navedenim kako se ne bi širila bespotrebna panika i zabrinutost, istaknula je vršiteljica dužnosti ravnateljice Sanela Hrg.