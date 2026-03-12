Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Jupiter, Orionova maglica, dvostruki skup u Perzeju

Promatranje Sunca sa Strossmayerovog trga u Križevcima 11. ožujka (foto R. Matić)

Nakon niza vedrih dana koje su članovi AD Perzeidi iskoristili za nekoliko uspjelih promatranja Sunca i večernjeg neba sa Strossmayerovog trga u Križevcima, slijedi jedan po prognozi “nesigurniji” dan, ali kako je četvrtak, zvjezdarnica će sigurno biti otvorena od 15 do 16 sati za moguće promatranje Sunca s njene terase i od 20 sati pa barem do 21 sat za večernje promatranje. Mjeseca večeras neće biti na nebu jer je u fazi posljednje četvrti, ali će se zato odlično vidjeti Jupiter s njegovim satelitima. Budu li povoljne okolnosti, pokušat ćemo pronaći Orionovu maglicu i otvoreni dvostruki skup zvijezda u Perzeju koji se može vidjeti čitave godine. Venera još uvijek rano zalazi pa ćemo morati pričekati barem mjesec dana da bismo je vidjeli s položaja zvjezdarnice.