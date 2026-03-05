Što nudi kino program ovog vikenda?

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 6. 3. 2026. – 17:00 sati, SUBOTA 7. 3. 2026. – 14:00 sati, NEDJELJA 8. 3. 2026. – 20:00 sati

ORKANSKI VISOVI / Wuthering Heights (15), drama, romansa

Margot Robbie i Jacob Elordi predvode glumačku postavu u novoj, vizualno raskošnoj adaptaciji klasika „Orkanski visovi“ oskarom nagrađene redateljice Emerald Fennell (Promising Young Woman), koja donosi svježe, moderno viđenje jedne od najpoznatijih ljubavnih priča svih vremena. Na zabačenim, vjetrom šibanima visoravnima Engleske, između dvoje izmučenih duša, Cathy i Heathcliffa, rađa se strast koja prkosi svemu – razumu, moralu i društvu. Njihova ljubav, jednako snažna koliko i destruktivna, pretvara se u opsesiju koja proganja generacije i razara sve oko njih.

Trajanje: 2h 16min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 6. 3. 2026. – 20:00 sati

SKAKUTAVCI / Hoppers SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Što kad bi mogli razgovarati sa životinjama — i razumjeti svaki njihov odgovor? U najnovijem animiranom spektaklu studija Disney i Pixar, znanstvenici otkrivaju tehnologiju koja omogućuje “skok” ljudske svijesti u životinje. Tako ljudi napokon mogu doživjeti svijet očima svojih krznenih, pernatih i ljuskavih prijatelja! Film prati Mabel, strastvenu zaljubljenicu u životinje koja koristi ovu nevjerojatnu tehnologiju i otkriva tajne životinjskog svijeta dublje nego što je itko mogao zamisliti. Skakutavci su topla, duhovita i vizualno zadivljujuća priča o povezanosti, razumijevanju i granicama ljudske empatije — Pixar u svom najboljem izdanju!

Trajanje: 1h 45min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 7. 3. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 8. 3. 2026. – 17:00 sati

UTOČIŠTE / Shelter ( 15 ), akcija, triler

Jason Statham se vraća u vrhunskoj akcijskoj formi u novom napetom trileru redatelja hitova Greenland i Angel Has Fallen! Radnja prati povučenog čovjeka na škotskom otoku koji pronalazi djevojku u moru, što pokreće niz događaja i prisiljava ga da se suoči s prošlošću.

Trajanje: 1h 47min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 7. 3. 2026. – 20:00 sati