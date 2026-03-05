Četvrtak na zvjezdarnici: Promijenjeni termini posjeta

Promatranje Mjeseca i Jupitera iz središta grada 28. veljače (foto A. Dundović)

Sunce zalazi oko sat i pol kasnije nego u vrijeme zimskog solsticija, pa se s početkom klimatološkog proljeća mijenjaju i termini promatranja neba na križevačkoj zvjezdarnici. Od ožujka se promatranje pomiče za jedan sat kasnije u odnosu na zimski raspored.



Sunce se od sada promatra svakog četvrtka između 15 i 16 sati s terase zvjezdarnice, uz pomoć dva specijalizirana solarna teleskopa. Večernja promatranja počinju u 20 sati. Mjesec, koji će biti u gotovo punoj fazi i izlazi u 20:16, svojim će sjajem ograničiti pogled prema objektima dubokog svemira, ali će zato Jupiter biti lako vidljiv, zajedno sa svoja četiri najveća satelita – pod uvjetom da bude vedro.



Jupiter se već nekoliko mjeseci nalazi u Blizancima, jednom od zviježđa zimskog šesterokuta, koji čine Orion, Bik, Kočijaš, Mali pas, Veliki pas i Blizanci. Svi oni bit će vidljivi s terase zvjezdarnice. Na istočnom se nebu već pojavljuje i jedno od najprepoznatljivijih proljetnih zviježđa – Lav.



Četvrtkom posjetitelji ne moraju najavljivati dolazak, a ulazak je besplatan.