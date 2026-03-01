Brojni posjetitelji podržali manifestaciju 22. Sidonijin dan

U Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci u petak je održana manifestacija 22. Sidonijin dan, koju je otvorio zamjenik župana Mario Rajn, a podržali su je i pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun Ivan Biškup te direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček. Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i uz podršku županijske Turističke zajednice, dok je organizator Udruga Potkalnički plemenitaši.

Zamjenik župana, Mario Rajn naglasio je kako Županija s ponosom podržava ovu manifestaciju koja predstavlja kulturni identitet jednog prostora i povezuje nekoliko generacija te je organizatorima zahvalio na dugogodišnjoj predanosti i angažmanu.

Okupljene su pozdravili i predsjednik Udruge Potkalnički plemenitaši Ivica Truščec i župnik Ivan Novak, a za kulturno-umjetnički doprinos programu bili su zaduženi sopranistica Natalija Kralj, Tamburaški orkestar Črni Tomaši iz Lobora, Stjepan Lacko, Rea Sabol, Pučki pjevači HORKUD-a Golub, Rajko Suhodolčan, učenici Osnovne škole te polaznici Dječjeg vrtića Mali medo. Manifestaciji su prisustvovali i načelnik Općine Gornja Rijeka Darko Fištrović, ravnatelj škole Darko Zvonar te brojni drugi gosti.