IN MEMORIAM: Zdenko Premzl (1919.-2026.)

U 107. godini života preminuo je najstariji Križevčanin – Zdenko Premzl. Prošlog ljeta Premzl je napunio 106 godina i tada je bilo organizirano slavlje u domu Senior Care u kojem je boravio posljednjih godina.

“Najljepše mi je bilo od 1945. do 2016,. dok sam bio oženjen. Ta 71 i pol godina s mojom Olgom najljepše je doba moga života”, kazao je gospon Zdenko prilikom proslave 100. rođendana. Nije otkrio recept za dug život, no nikako ne preporučuje prejedanje i uzrujavanje.

“Nikad nisam pio niti pušio. Na jeziku mojem nije bilo ničega osim vode“, rekao je.

Posljednji ispraćaj će se održati u petak, 06.02.2026. godine u 14,00 sati na Gradskom groblju Križevci.