Romana Orešnik u subotu u Klubu kulture

Romana Orešnik je glazbenica i kantautorica koja publiku osvaja autentičnim autorskim izrazom i snažnom interpretacijom. Tijekom svog glazbenog puta surađivala je s brojnim domaćim glazbenicima – kao autorica glazbe i tekstova te kao instrumentalistica. Rodom Križevčanka, Romana se uvijek rado vraća nastupima pred domaćom publikom. Osim što ostvaruje uspješnu solo karijeru, basistica je poznatog zagrebačkog sastava CORTO.

Autorske pjesme izvodi na engleskom jeziku. Kroz osobne, proživljene priče gradi glazbeni izričaj koji jasno odražava njezinu ljubav prema staroj američkoj glazbi. U njezinom zvuku isprepliću se utjecaji countryja, folka i bluesa, stvarajući prepoznatljivu i iskrenu atmosferu.

Osim vlastitih pjesama, Romana će izvesti i odabrane obrade u vlastitim aranžmanima, uz pratnju vrhunskih glazbenika. S njom će nastupiti Josip Pavlović – električna gitara/vokal, Luka Berić – bas gitara, Nikola Crnković – bubnjevi.

Koncert se održava u sklopu projekta AJMO!, Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, kojemu je cilj podržati koncertnu scenu u manjim sredinama. Ulaznice će koštati 5 eura, a bit će ih moguće kupiti na ulazu u Klub. Koncert počinje u 22 sata.