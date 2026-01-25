Radno vrijeme trgovina danas

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:
- EUROSPIN Križevci, Ulica kralja Tomislava 47A, 08:00-20:00h
- PLODINE, Ulica kralja Tomislava 51, 07:00-21:00h
- Robin R4 (Marijana Detonija 2, Križevci) 07:00-18:00h
- Robin R9 (Sveta Helena 59, Križevci) 07:00-13:00h
- Robin R19 (Brezov most 3, Kloštar Vojakovački), 07:00-18:00h
- Robin R21 (Miholec 80, Sveti Petar Orehovec), 07:00-18:00h
- Robin R27 (Vukovec 32, Sveti Petar Orehovec), 07:00-18:00h
- Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
- Robin R60 (Ulica bana Josipa Jelačića 14, Križevci), 07:00-21:00h