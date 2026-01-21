Filmovi koje ovog vikenda gledamo u križevačkom kinu

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 23. 1. 2026. – 20:00 sati, SUBOTA 24. 1. 2026. – 20:00 sati, NEDJELJA 25. 01. 2026. – 20:00 sati

BODLJIKAVA AVANTURA / Spiked – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Holly je znatiželjna desetogodišnjakinja koja živi u svjetioniku i sanja o onome što joj najviše nedostaje – pravoj obitelji, punoj smijeha, topline i zajedničkih pustolovina. Kada upozna Waltera, dobroćudnog, ali pomalo umornog oca neobično velike obitelji zečeva, njihovi se svjetovi neočekivano isprepletu.Nakon neobičnog obrata sudbine, Walter kreće na putovanje bez sjećanja, a Holly vidi priliku za avanturu kakvu je oduvijek priželjkivala. Zajedno se upuštaju u maštovitu potragu u kojoj se granice između stvarnosti i fantazije brišu, a Walter se pretvara u hrabrog viteza iz svojih omiljenih stripova.Ova šarmantna i topla priča o prijateljstvu, mašti i pronalasku obitelji na najneočekivanijim mjestima donosi avanturu koja će razveseliti i male i velike gledatelje.

Trajanje: 1h 25min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 24. 1. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 25. 1. 2026. – 17:00 sati