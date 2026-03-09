Još samo danas prikupljanje podataka o zapuštenim i zaraženim vinogradima radi suzbijanja zlatne žutice vinove loze

Prema zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Grad Križevci provodi prikupljanje podataka o zapuštenim i zaraženim vinogradima radi suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Podatke potrebno je dostaviti najkasnije do 9. ožujka 2026. godine putem e-pošte: pisarnica@krizevci.hr ili poštom/osobno na adresu: Grad Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

Naime, postoji mogućnost sufinanciranja postupka krčenja zapuštenih i zaraženih vinograda u privatnom vlasništvu od strane Ministarstva pri čemu je kao nužan preduvjet za razmatranje i eventualnu provedbu postupka krčenja, obvezno osigurati pisanu suglasnost svih vlasnika/suvlasnika za svaku pojedinu katastarsku česticu obuhvaćenu prijedlogom. Grad Križevci poziva sve vlasnike vinograda da prijave svoje zapuštene vinograde te vinograde zaražene zlatnom žuticom vinove loze.

Kao obveznu osnovu za provedbu kategorizacije, vinograde je potrebno razvrstati u jednu od sljedećih kategorija:

Kategorija l. – Zemljište predstavlja površinu koja je prethodno bila zasađena vinovom lozom. Riječ je o poljoprivrednom zemljištu na kojem je vinograd iskrčen zbog starosti, prorijeđenosti, bolesti ili drugih uzroka. Površina može biti obrasla niskim jednogodišnjim ili višegodišnjim raslinjem (buseni, suha trava, korov i dr.). Takvo zapušteno poljoprivredno zemljište može se ponovno privesti poljoprivrednoj proizvodnji uz ulaganja koja su manja od tržišne vrijednosti zemljišta. Na terenu su prisutni i ostaci vinove loze.

Kategorija 2. – Zemljište na kojem se trenutno ne obavlja poljoprivredna aktivnost, a nekada je bilo poljoprivredno zemljište zasađeno vinovom lozom. Poljoprivredno zemljište zaraslo niskim/visokim mješovitim višegodišnjim raslinjem (šikare, grmlje, nisko drveće) do 20 cm.

Kategorija 3. – Zemljište na kojem se trenutačno ne obavlja poljoprivredna aktivnost, a koje je prethodno bilo korišteno kao poljoprivredna površina zasađena vinovom lozom. Riječ je o zemljištu obraslom niskim ili visokim mješovitim višegodišnjim raslinjem (šikara, grmlje, nisko drveće) promjera od 20,01 cm i više.

Za gore navedeno, potrebno je dostaviti:

Popunjenu tablicu s podacima o vinogradu (Prilog II.) Izjavu o suglasnosti vlasnika/suvlasnika za krčenje (Obrazac Izjave) (Suglasnost svih suvlasnika obvezna je za razmatranje krčenja)

Za dodatne informacije možete se obratiti stručnom suradniku za agrotehničke mjere Deanu Kuzijevu na broj mobitela 091/1720-973.