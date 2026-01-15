[FOTO] KK Radnik na godišnjoj skupštini najavio borbu za prvu ligu

U utorak, 13. siječnja, održana je redovna sjednica Skupštine Košarkaškog kluba Radnik Križevci, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj godini te planovi za nadolazeće razdoblje.

Skupštini su se pridružila dva nova člana, Željko Kantar i Tomislav Žulj, čime je ukupan broj članova Skupštine povećan na 23, što dodatno potvrđuje stabilnost i kontinuirani razvoj kluba. Sportski tajnik kluba Tomislav Maslić, okupljenima je prezentirao sve učinjeno kroz prošlu, vrlo uspješnu godinu.

Poseban naglasak stavljen je na brojne sportske i organizacijske uspjehe ostvarene tijekom 2025. godine. Obje osnovne škole uključene u program KK Radnik Križevci plasirale su se među top 16 ekipa u NBA Jr. projektu, dok su kadeti sudjelovali na IBL turnirima, gostujući u Osijeku i Kaposváru, čime je nastavljen međunarodni razvoj mlađih kategorija.

Povijesni uspjeh ostvarila je seniorska momčad koja je nakon 24 godine osvojila naslov prvaka Druge lige Sjever, a u kvalifikacijama za Prvu mušku ligu zauzela je 4. mjesto uz omjer 3–5.

Seniori u sezoni 2025./2026. polusezonu su završili s omjerom 10–0, te nastavljaju pohod na Prvu mušku ligu, koja je jedinstvena na razini Hrvatske te predstavlja drugi rang hrvatske klupske košarke nakon Premijer lige.

U mlađim uzrastima zabilježeni su iznimni rezultati: M13 ekipa postala je prvak Regije Sjever, dok je M11 ekipa na državnoj završnici u Pazinu ostvarila plasman među top 10, i to treći put zaredom.

Tijekom godine uspješno je organiziran 3. besplatni ljetni kamp “Marko Tomas”, a klub je bio i suorganizator 13. Crosscity Buckets turnira, koji je ujedno bio i završnica Prvenstva Hrvatske u 3×3 košarci. Po prvi put organizirano je i sportsko ljeto na Pagu, čime je dodatno proširen opseg klupskih aktivnosti.

Na međunarodnoj razini, KK Radnik Križevci priključio se Alpe Adria U12 ligi, u sklopu koje su mladi košarkaši putovali i natjecali se u Jesenicama i Klagenfurtu, stječući vrijedno međunarodno iskustvo.

Na sjednici su predstavljeni i planovi za 2026. godinu, s naglaskom na daljnji razvoj omladinskog pogona, jačanje seniorske konkurentnosti te nastavak organizacije kvalitetnih sportskih i društvenih projekata u lokalnoj zajednici.