Otvara se izložba o graditeljskoj baštini okolice Križevaca

Izložba Graditeljska baština okolice Križevaca od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka u svjetlu arheoloških istraživanja otvara se u četvrtak, 11. prosinca u 19 sati u Likovnoj galeriji u Križevcima na Trgu Antuna Nemčića 6/1.



Izložbom se predstavljaju ostatci bogate baštine sakralnog, utvrdnog i profanog graditeljstva okolice Križevaca nastali u razdoblju od razvijenog srednjeg do ranog novog vijeka, odnosno okvirno u periodu od 13. do 17. stoljeća, na kojima su provedena arheološka istraživanja. Neki od predstavljenih kulturno-povijesnih spomenika, poput utvrđenih gradova Veliki Kalnik i Mali Kalnik te župne crkve u Donjoj Glogovnici, pobuđuju zanimanje konzervatora već više od stotinu godina. Na prepoznavanje drugih lokaliteta upućivala je konfiguracija terena ili su pak stručnoj i znanstvenoj javnosti bili poznati iz pisanih izvora.



Od kraja su prošlog stoljeća u križevačkoj okolici sve učestalija arheološka istraživanja ostataka arhitekture iz spomenutog razdoblja. Otkrivene su apside triju romaničkih crkava u Glogovnici, Kamešnici i Osijeku Vojakovačkom – Mihalju. Prikupljeni su novi podaci o izvornom izgledu gotičke srednjovjekovne crkve sv. Martina na Igrišču na Kalniku, kao i o utvrdama Veliki Kalnik i Mali Kalnik koje su bile uvrštene u program zaštitnih radova Ministarstva kulture na nepokretnim kulturnim dobrima. Na lokalitetu Osijek Vojakovački – Mihalj istražen je srednjovjekovni kompleks dok su iskopavanja u Donjoj Glogovnici također rezultirala novim spoznajama o ovom nalazištu s više razdoblja gradnje.



Arheološka su istraživanja proveli: Gradski muzej Križevci, Institut za arheologiju, Konzervatorski odjel u Zagrebu te privatna arheološka tvrtka. Arheološka istraživanja započeta krajem 20. stoljeća predstavljaju važan pomak u popunjavanju ukupne slike graditeljske baštine na području Kalničkog prigorja. Autorica izložbe je mr. sc. Lana Okroša Rožić.



Izložba je sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko – križevačke županije i Grada Križevaca. Ostaje otvorena do 30. siječnja 2026., a moći će se posjetiti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati, te još dodatno utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati i subotom od 10 do 12 sati.