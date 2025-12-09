Uz promociju Križevačke rock rapsodije održan koncert Hrama zdravlja

U petak je u križevačkom Klubu kulture održana promocija spota za pjesmu Križevačka rock rapsodija, koja je nastala suradnjom lokalnih snaga – HPD-a Kalnik i benda Visoki tlak. Ovaj je događaj okupio brojne Križevčane, a prerastao je u odlično druženje okupljenih oko kreiranja ove pjesme i spota.

Autor glazbe i teksta pjesme je Branko Majnarić Munja, uz Krunoslava Matusa kao koautora rock dijela pjesme. Za aranžman su također zaslužni Krunoslav Matus i Branko Majnarić, aranžman za zbor i orkestar napravio je Goran Ivan Kovačić, dok je producent Krunoslav Matus (KumStudio). Za one koji nisu mogli prisustvovati događaju, spot je moguće pogledati na Youtube poveznici u nastavku.

Križevačka rock rapsodija, Visoki tlak ft. HPD Kalnik, 2025.

Nakon promocije spota održan je koncert benda Hram zdravlja, žestokog domaćeg tributea punk folk wellness stručnjacima – Brkovima. Bend čine Mihael Munta (gitara/vokal), Karlo Jurišić (gitara/vokal), Maja Krušić-Katanec (bas gitara) i Karlo Kuzijev (bubnjevi).

Hram zdravlja večer je otvorio numerama Život brzo prolazi i Usamljen oženjen, publika je ubrzo uhvatila ritam Brkova, čime je stvorena odlična atmosfera. Neki od svjedoka tvrde kako se bend od nedavnog nastupa dodatno uigrao – u petak su zaista zvučali čvrsto. Hitovi poput Seks i droga, Ćerka i Pizda materina bili su specifična, a svakako i alternativna glazbena ponuda na jedan adventski petak, uz manje specifičnog, a svakako i manje alternativnog izvođača na gradskom trgu.