Veleučilište u Križevcima sudjelovalo na konferenciji RRT 2025

Martin Topljak (FOTO: VUK) 0

Na Sveučilištu Libertas u Zagrebu, 21. studenoga 2025. održana je međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj ruralnog turizma RRT 2025 na kojoj su radove izlagale studentske grupe i stručnjaci. Puni naziv ove konferencije je Ruralni turizam u funkciji razvoja ruralnog područja, što otkriva značaj provedenih studentskih istraživanja.

Organizatori konferencije bili su Vimal Veleučilište, Univerza v Mariboru, Sveučilište Libertas i Vimal Akademija. Iz konteksta predstavljanja studentskih radova, konferencija je svojevrsni nastavak održane terenske nastave u općini Štrigova u Međimurju, a tematske cjeline konferencije bile su: Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu, Uloga umjetne inteligencije na razvoj ruralnog turizma/područja, Nacionalni parkovi i parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije, Važnost međunarodnog povezivanja, Razvoj ženskog poduzetništva u ruralnom području, Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma, Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni, Izvori financiranja za razvoj ruralnog područja, Važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma, Utjecaj digitalizacije na turizam, te Ostale povezane teme.

Studentski tim Veleučilišta u Križevcima, koji je proveo istraživanje o OPG-u Pešta čiji su vlasnici supružnici Golenko iz mjesta Robadje u okolici Štrigove, sastavljen je od studenata druge godine Stručnoga diplomskog studija Poljoprivreda, smjer Održiva i ekološka poljoprivreda i Stručnoga diplomskog studija Menadžment u poljoprivredi. U istraživanju su sudjelovali Vladimir Štefanek, Sandra Riljko, Lana Nemec, Kristian Šimunović i Danijel Topljak. Studenti su u istraživanju istaknuli ključne segmente ponude OPG-a Pešta, analizirali gospodarstvo te utvrdili razvojne potencijale koje su predstavili na konferenciji. Uz studente, konferenciji su ispred Veleučilišta prisustvovali dr. sc. Sandra Kantar te Martin Topljak, mag. ing. agr..

