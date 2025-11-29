Do 4. prosinca otvoren Javni poziv za predlaganje članova županijskog Kulturnog vijeća

Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić objavio je 17. studenog 2025. Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije. Njime se pozivaju samostalni umjetnici i druge fizičke osobe koje se bave aktivnostima u kulturi, umjetničke organizacije, udruge i ustanove u kulturi te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata.

Rok za predaju prijava je otvoren do 4. prosinca, a prijave se dostavljaju poštom na adresu: Koprivničko-križevačka županija; Upravni odjel za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje; Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije; Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije osnovano je radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, a posebno za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Koprivničko-križevačke županije i to za područja likovne umjetnosti; muzejsko-galerijske djelatnosti; glazbe, glazbeno-scenskih i plesnih umjetnosti; dramskih umjetnosti i kazališnog amaterizama; audiovizualnih djelatnosti; knjiga i nakladništva; knjižnične djelatnosti; arhivske djelatnosti; novih medijskih kultura te kulturno-umjetničkog amaterizama.

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije ima pet članova, a čine ga kulturni djelatnici i umjetnici iz različitih područja koji svojim radom i postignućima te poznavanjem problematike vezane uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju navedenih ciljeva. Pisani prijedlog za članove Kulturnog vijeća Koprivničko-križevačke županije mora sadržavati ime i prezime, adresu i broj telefona predloženog kandidata, profesionalnu aktivnost ili angažman u navedenim područjima te kratko obrazloženje prijedloga.