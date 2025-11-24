Zadruga prepilila Klub kulture

Dugo očekivani 20. rođendan Kluba kulture proslavljen je ovu subotu. Za rođendansku feštu bila je zadužena možda i najbolja četvorka koju se može angažirati za ovakvu svečanost – Zadruga. Ovi su zagorski pankeri izveli preko trideset numera iz svog opusa, a na energičnom nastupu nebi im zavidjeli ni neki puno poznatiji bendovi – iako je i Zadruga svjetski bend, što su potvrdili izvođenjem In the middle of the shit, pjesme za međunarodno tržište kojemu nikad nisu težili (Misliš da ti bu tam lepše, da su zarade tam vekše? Tam ti radna je kolonija…).

U križevačkom se Klubu u zavidnom broju okupio pankerski puk, od prve minute spreman svjedočiti još jednoj skupštini najdraže nam Zadruge, čiji kvorum nikada nije upitan. Od blata do neba otvorila je rođendansku proslavu, a nakon prvog hita uslijedili su svi ostali – ako je suditi prema reakcijama publike i sinkroniziranom pjevanju, sve numere Zadruge su hitovi.

Nakon uvodnog “puta” Od blata do neba, što je opis gotovo svakog uspjeha s naših prostora, pa tako i onog Kluba kulture i Zadruge, koncert je krenuo iznimno energično s Plahnem te z bičem, reskom i brzom zagorskom inačicom Neil Youngove Keep on rockin’ in a free world.

Koncertna atmosfera je imala svoje vrhunce kod izvedbi Krave, Ja živim vu malomu selu te Nebo i zemlja. Najvjernijim ljubiteljima Zadruge posebno su drage stare zagorske popevke, kojih na ovom rođendanskom partyju nije nedostajalo. Jedini razlog za negodovanje kod dijela publike bio je odabir instrumenta kod izvedbe STIHL MP 066, Kreš je za tu priliku iskoristio Husqvarnu 365. Neki su zaista teško podnijeli ovu izdaju.

Kao i na svakoj skupštini Zadruge, na dnevnom redu bile su brojne teme od društvene i gospodarske važnosti – poljoprivreda, žene i konzumerizam, kritički osvrt na glazbeni ukus dijela stanovništva, rat, kreditno zaduživanje, ljubav i ostala tekuća pitanja (Z vinem na stol, nijesmo valjda babe, tuj nam potoči, žejni sme ke grabe).

Zaključak večeri je da Zadrugu valja zvati na svaki rođendan. Ako je suditi prema profilu okupljenih na ovom koncertu, Klub je zaista mjesto pod suncem za sve generacije željne dobre glazbe i provoda. Vidimo se na 40. rođendanu!