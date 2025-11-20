Danas u RCTP-u radionica o financijama za žene

Udruga “Križevačke žene poduzetnice” organizira besplatnu radionicu pod nazivom “Kako prestati raditi ispod svoje vrijednosti”, koja će se održati u četvrtak, 20. studenoga u 16 sati, u prostorijama Križevačkog poduzetničkog centra na 1. katu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci. Prijave se zaprimaju online.

Radionicu će voditi Ivana Legin, osnivačica Faro Akademije i stručnjakinja za financijsko obrazovanje žena i malih poduzetnika. Kroz praktične primjere, Legin će sudionicama pomoći da nauče kako prepoznati i naplatiti svoju pravu vrijednost, kako razumjeti troškove, cijene i profit te donijeti pametnije financijske odluke — i u poslu i u privatnom životu.

– Želimo da svaka žena u našem gradu zna da nije sama – bilo da tek razmišlja o svom biznisu, vodi obrt ili balansira između posla i obitelji. Naš je cilj stvarati zajednicu podrške, znanja i povezanosti, istaknula je predsjednica udruge Dejana Milković, a više informacija može se dobiti na broj mobitela 095/853-9691 ili e-poštom.

Ova radionica dio je aktivnosti Udruge “Križevačke žene poduzetnice”, koja okuplja lokalne poduzetnice, obrtnice, kreativke i žene s idejom o vlastitom poslu, s ciljem međusobne podrške, edukacije i osnaživanja. Sudjelovanje je besplatno i otvoreno za sve žene. Nakon radionice organizirano je kratko druženje sa slatkim stolom domaćih slastica brenda Matego te osvježenje uz podršku Robin trgovina.