Predavanjima Ivana Ivanovića i Jelene Šverko nastavljaju se Dani Marcela Kiepacha

Predavanje Jelene Šverko u sklopu 1. Dana Marcela Kiepacha

Jučerašnjom izložbom otvoreni su 3. Dani Marcela Kiepacha, tjedan u kojem se nizom aktivnosti obilježava 128. rođendan Marcela pl. Kiepacha. Izložba o Kiepachovom nasljeđu ostaje otvorena do četvrtka, 10. veljače, a pogledati ju možete od 10,00 do 13,00 u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja.

Drugi dan ove manifestacije obilježit će dva predavanja koja pripremaju volonteri Udruge P.O.I.N.T.. Prvi je na redu Ivan Ivanović koji će održati predavanje na temu “Razvoj aplikacije Mitska bića – digitalna priča”, a predviđeno je trajanje od 18:15 do 19:15. Aplikacija “Mitska bića – digitalna priča” projekt je Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” iz Koprivnice. Svi vizualni i narativni elementi te digitalne animirane slikovnice za djecu djelo su malih Koprivničanaca. O tome kako dječji crtež i priču uskladiti sa suvremenim kreativnim praksama poput digitalne animacije pričat će autor aplikacije, Ivan Ivanović, vlasnik obrta Heresy Design.

Volonteri udruge P.O.I.N.T. osigurali su i live stream Ivanovićevog predavanja i to putem sljedeće poveznice:

Potom slijedi predavanje na temu “Kako izgleda posao u softverskoj agenciji”. Kako izgleda razvoj digitalnih proizvoda, web ili mobilne aplikacije, od inicijalne ideje do realizacije? Tko je sve u to uključen? I kako općenito izgleda posao u jednoj softver agenciji? Odgovore na ta pitanja podijelit će Jelena Šverko, specijalistica ljudskih resursa križevačke tvrtke Speck koja se bavi razvijanjem upravo takvih aplikacija. Za one koji nisu u mogućnosti prisustvovati predavanju uživo, dostupan je live stream na sljedećoj poveznici:

Oba predavanja održat će se u društvenom centru Future Hub Križevci, Trg svetog Florijana 16.

Organizator 3. Dana Marcela Kiepacha je Grad Križevci u suradnji s Gradskom knjižnicom „Franjo Marković“ Križevci , Gradskim muzejom Križevci i Udrugom P.O.I.N.T. te uz potporu Saveza inovatora Hrvatske i Saveza inovatora Zagreba.