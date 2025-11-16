Runda novih naslova u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ANTOLOGIJA HRVATSKE POPULARIZACIJE PRIRODNIH ZNANOSTI / Nenad Raos. – Zagreb: In.Tri, 2025.

Knjiga donosi biografije i izvode iz tekstova dvanaest popularizatora znanosti u Hrvatskoj. Svaka od dvanaest cjelina sastoji se od tri dijela: biografije (portreta) autora, općeg komentara odabranog teksta i samog teksta. Autori zastupljeni u antologiju su: Bogoslav Šulek, Mijo Kišpatić, Oton Kučera, Fran Tućan, Fran Bubanović, Ivan Super, Gabrijel Divjanović, Drago Grdenić, Nikola Škreb, Vladis Vujnović, Zlatko Pavletić i Nenad Raos.

Vjerujem da bi knjiga mogla biti vrlo privlačna najširem krugu publike, no primarno će biti od koristi svima koji se bave, ili se namjeravaju baviti, komunikacijom znanosti. Pritom ne mislim samo na popularizatore znanosti, već i na učitelje i nastavnike, te na sve koji žele (i osjećaju potrebu) razviti sposobnost jasnog i zanimljivog izlaganja i tumačenja znanstvenih tema. Kako slična knjiga još nikada kod nas nije postojala, može se reći da je njezino objavljivanje od vrlo velikog društvenog interesa. –Izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović

BELETRISTIKA

U KOŽI KROKODILA / Majda Tometić. – Zagreb: Naklada Nika, 2025.

U središtu su romana dvije djevojke – Klara i Srna – zarobljene u tijelu koje ne doživljavaju kao svoje. Njihova svakodnevica oblikovana je osjećajem da su u „krivoj koži“, a unutarnja borba između onoga što osjećaju i onoga što društvo očekuje postaje prostor u kojem autorica istražuje krhkost identiteta, ali i snagu ljudske čežnje da budemo ono što uistinu jesmo a da ne molimo za ljubav i prihvaćanje.

Nakon što je romanom „Podstanarke“ otvorila vrata u najmračnije kutke ženskih iskustava i društvenih rana, Majda Tometić u svom novom djelu ponovno pokazuje hrabrost i književnu vještinu progovaranja o temi koja je teška, osjetljiva i često neshvaćena – mladima koje se bore s rodnom disforijom.

No to je tek na prvu. Čitajući i upoznajući ostale likove, postaje nam jasno da roman ne govori samo o onima zarobljenima u tijelu koje ne osjećaju kao svoje, nego je glas svih „krokodila“ današnjice – svih ljudi koji se osjećaju bolno, neprihvaćeno ili neshvaćeno u vlastitoj koži.

DJEČJI ODJEL

KAKO DA ODGOVORIM? / Eva Janikovszky; ilustrirao Laszlo Reber ; s mađarskoga prevela Lijerka Damjanov Pintar. – Varaždin: ˝Katarina Zrinski˝, 2024

U ovoj slikovnici Eva Janikovszky prati niz nerazumijevanja između djece i odraslih. Ključni je problem kako da dijete odgovori na pitanje odraslih. Odrasli, naime, žele komunikaciju putem pitanja koja su djeci ili nerazumljiva ili smiješna, a često i sasvim suvišna. Djeca, naravno, odgovaraju na svoj način, a to svakako nisu odgovori koje bi odrasli očekivali.

POLICA STRIPOVI

ŽIVOT I SMRT PAUKA / [scenarij J. Michael Straczynski; olovka John Romita Jr. ; tuš Scott Hanna ; boja Dan Kemp i Brian Haberlin ; prijevod Ozren Švarc]. – Zagreb: Udruga Crtani romani šou, 2025.

Što je bilo prije, radijacija ili moć? Je li ugriz radioaktivnog pauka, koji je Peteru dao njegove moći, slučajnost… ili nešto više? Misteriozni Ezekiel nudi mu šokantno objašnjenje: Peter je najnoviji u dugom nizu ljudi obdarenih nevjerojatnim moćima pauka. Ali Peter neće moći dugo razmišljati o svom postanku. Shathra, biće iz druge dimenzije koje Spider-Mana vidi kao lovinu, osjetila je njegovo prisustvo. Nadjačan i u bijegu, Spidey se može osloniti samo na svoj um i hrabrost kako ne bi postao Shathrin sljedeći plijen… Ova kolekcija sadrži brojeve 46 – 50 serijala The Amazing Spider-Man, čiji su autori dobitnik nagrade Hugo J. MIchael Straczynski i crtačka zvijezda John Romita Jr.