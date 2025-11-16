Pekara Robin sedma na listi proizvođača kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

Financijska agencija (FINA) objavila je izvještaj o poslovanju poduzetnika u razredu djelatnosti proizvodnje kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača za 2024. godinu u Hrvatskoj, prema podatcima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe.

Od ukupno 944 poduzetnika, koji su poslovali s registriranih 15.289 zaposlenih, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 4,3%, na top listi 10 poduzetnika s ostvarenim najvećim prihodima na sedmom mjestu našla se tvrtka Robin d.o.o. iz Križevaca s gotovo 32,8 milijuna eura, što je 3,2% udjela u ukupnim prihodima promatranog razreda djelatnosti.

Najveće ukupne prihode ostvarilo je društvo Mlinar pekarska industrija d.o.o. iz Zagreba u

iznosu od 163,9 milijuna eura, što je 16,1% udjela u ukupnim prihodima istog razreda djelatnosti.

Ukupni prihodi poduzetnika čija je pretežita djelatnost proizvodnja kruha, svježih peciva,

slastičarskih proizvoda i kolača, ostvareni u 2024. godini, iznosili su 1 milijardu eura, što je povećanje za 9,5% u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. U istom razdoblju, poduzetnici su zabilježili i povećanje ukupnih rashoda za 8,9%.

Poduzetnici su iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 58,3 milijuna eura, što je 9,8% više u odnosu na 2023. godinu. Od ukupnog broja poduzetnika u promatranoj djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 677 ili 71,7%.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača iznosila je 883 eura, što je za 16,3% više u odnosu na prethodno razdoblje te za 24,6% manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (1.171 euro).

Promatrano na razini županija u 2024. godini, najviše poduzetnika iz djelatnosti proizvodnje kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača imalo je sjedište u županijama: Grad Zagreb (209), Splitsko-dalmatinskoj (112) i Zagrebačkoj županiji (85), dok se Koprivničko-križevačka županija nalazi na letvrtom mjestu.

Najveće ukupne prihode ostvarili su poduzetnici u Gradu Zagrebu (356,4 milijuna eura), Vukovarskosrijemskoj (121,6 milijuna eura) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (106,5 milijuna eura). Prema kriteriju ostvarene neto dobiti, na prvom su mjestu poduzetnici sa sjedištem u Gradu Zagrebu (23 milijuna eura), slijede poduzetnici Splitsko-dalmatinske (8,2 milijuna eura) i Varaždinske županije (6,9 milijuna eura).