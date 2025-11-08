HPD “Kalnik” poziva bivše pjevače na probe za jubilarni koncert

Ove godine, u subotu 22. studenoga s početkom u 19:30 sati Hrvatsko pjevačko društvo “Kalnik” obilježit će svečanim koncertom veliki jubilej – 125. obljetnicu zbora, u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima.

Ideja je, kao i na proteklim okupljanjima 2000. i 2015. godine, da “bivši i sadašnji članovi zbora na kraju koncerta otpjevaju nekoliko skladbi, a koje su obilježile sve generacije: Jelenče maleno (Josip Kaplan), U boj, u boj (Ivan Zajc) i Neka cijeli ovaj svijet (Jalta) (Alfi Kabiljo).

– Dolazak bivših članova nije obavezan, ali voljeli bismo da nas je što više na ovom lijepom događaju, pa možda padne i “milenijska” fotografija s pozornice, ističe u pozivu dirigent Ozren Bogdanović, koji sve svakako poziva da ih podrže kao dio publike.

Zajedničke probe bivših i sadašnjih članova HPD-a “Kalnik” održavaju se danas i za tjedan dana, dakle subote 8. i 15. studenog u Maloj dvorani Hrvatskog doma u terminu 18-20 sati, a generalna proba u petak 21. studenog u Velikoj dvorani u terminu 20:30-21:15 sati.

Zainteresirani sudjelovati u zajedničkom pjevanju mogu se javiti dirigentu Bogdanoviću e-poštom ili porukom na 098858413 SMS-om, putem Vibera ili Whatsappa.