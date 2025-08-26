HPD prikuplja podatke o bivšim članovima i upisuje nove

Hrvatsko pjevačko društvo Kalnik i ove godine, početkom jesenske sezone, upisuje nove članove. Novi, ili bivši pjevači koji se žele priključiti ili ponovo pjevati u zboru, pozivaju se na probu danas 26. kolovoza i u petak 29. kolovoza u 20 sati u malu (podrumsku) dvoranu Hrvatskoga doma, A. G. Matoša 4.

Nove članove zbor upisuje ovaj tjedan, na prvim probama prije intenzivnih priprema za svečani koncert kojim će obilježiti 125. obljetnicu postojanja.

Termin koncerta već je poznat – 22. studenoga u velikoj dvorani Hrvatskoga doma kad će uz trenutačni sastav mješovitog zbora Hrvatskog pjevačkog društva “Kalnik” nastupiti i bivši zboraši.

Zbor trenutačno iz raznih izvora prikuplja podatke o članovima koji su pjevali i sudjelovali u radu društva od početaka (1900. godine) i naknadno će ih objaviti.