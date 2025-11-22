Danas 5. znanstveni skup na temu “Hrvatsko zborsko pjevanje jučer, danas i sutra”

Hrvatska udruga zborovođa (HUZ) danas u u Križevcima organizira 5. znanstveni skup za korusologiju: Hrvatsko zborsko pjevanje jučer, danas i sutra, u povodu 125. obljetnice djelovanja Hrvatskog pjevačkog društva „Kalnik“ iz Križevaca. Organizatori skupa su Hrvatska udruga zborovođa, HPD Kalnik, Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, Križevačka eparhija i Grad Križevci.

Središnja tema skupa je HPD Kalnik, a ostale teme su hrvatska zborska glazba i zborsko pjevanje sa sljedećih stajališta: muzikološkog, etnomuzikološkog, autorskog, izvedbenog, društvenog, odgojnog, izdavačkog, medijskog,organizatorskog, sakralnog i drugih. Organizacijski odbor skupa čine Tomislav Čekolj, Ozren Bogdanović i Branko Starc.

Cjelodnevni skup počinje u u 9:30 sati, održava se u konzistorijalnoj dvorani biskupske rezidencije u Ordinarijatu Križevačke eparhije, u Katedrali Presvete Trojice u Križevcima, a 17 predavanja s raspravama trajat će sve do 18 sati, a moguće je doći i između predavača tijekom dana. Predavači će, između ostalih, biti Križevčani Jelka Vukobratović, Lucija Konfic, Dejan Pernjak, Ozren Bogdanović te Martina Valec Rebić koja će održati plenarno predavanje.

Večeras u 19:30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima održat će se svečani koncert povodom ovog jubileja, na kojem će zajednički nastupiti nekadašnji i sadašnji članovi zbora. Uoči koncerta bit će prezentacija s popisom svih članova koji su pjevali u zboru od početaka do danas. Gosti i solisti će biti Dunja Rebić, sopran, Klara Španić, alt, Danijel Oto, glasovir, a dirigent je Ozren Bogdanović.