[FOTO] Učenici „Seljanca“ na radionici s kuharom s Michelinovom zvjezdicom

U sklopu suradnje s Udrugom Kozmički vrtlari, učenici Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci sudjelovali su u inspirativnoj dvodnevnoj radionici, koju je 30. i 31. listopada vodio Dirk Schuyt Emelie, kuhar s Michelinovom zvjezdicom, porijeklom iz Nizozemske, a danas s adresom u Francuskoj.

Dirk je s učenicima podijelio svoju životnu priču i način na koji je uskladio kuharsku strast s životom u skladu s prirodom, nadahnut permakulturom te pripremom sezonskih i lokalno uzgojenih namirnica koje pretvara u jela bogata okusima i bojama.

Zajedno s učenicima izrađivao je domaći sladoled od bundeve s cimetom te različite varijante krem juhe od bundeve, obogaćene začinima iz različitih dijelova svijeta. Učenici su pritom istraživali okuse, mirise i teksture hrane, ali i učili o povezanosti kulinarstva, prirode i održivosti.

Posjetili su i Mirisni vrt SŠ „Ivan Seljanec“, koji učenici kuhari s nastavnikom Mišelom Doskočilom s ljubavlju obrađuju već nekoliko godina. Dirk i Marcela Velfl iz Udruge Kozmički vrtlari učenicima su tom prilikom darovali organsko sjemenje iz raznih dijelova svijeta, koje će posijati u školskom ekološkom vrtu.

Cijela se radionica odvijala na engleskom jeziku, čime je ostvarena izvrsna međupredmetna povezanost s nastavom engleskog jezika, a učenici su imali priliku primijeniti strani jezik u stvarnoj, autentičnoj situaciji:

– Ova je radionica bila vrijedno iskustvo za naše učenike, spoj znanja, prakse, jezika i međunarodne suradnje, uz mirise, okuse i ideje koje će dugo pamtiti, ističu iz SŠ „Ivan Seljanec“.