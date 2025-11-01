U nedjelju izravni prijenos liturgije iz križevačke katedrale

Središnja proslava Svete jubilejske 2025. godine pod nazivom “Hodočasnici nade” za Križevačku eparhiju, održat će se u nedjelju, 2. studenoga, u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice koja je ujedno i crkva potpunog oprosta u Svetoj godini.

Arhijerejsku liturgiju s početkom u 10 sati služit će vladika Milan Stipić, biskup križevački, a prenosit će ju izravno Hrvatska radiotelevizija na Prvom programu. Nakon liturgije održat će se Pokajni moleben – molitva za oprost svih grijeha počinjenih u ovoj biskupiji od početka do danas, kao i za milosno iscjeljenje svih posljedica počinjenih grijeha živih i pokojnih.

Oprost se dobiva po Crkvi koja se snagom vlasti „vezivanja i odrješivanja“ koju je primila od Isusa Krista, pod sljedećim uvjetima: Sveta ispovijed i Sveta pričest; Molitva Vjerovanja, Očenaša, Bogorodice Djevo (Zdravo Marijo), Slava Ocu na nakanu Svetog Oca, kao i Pokoj vječni pokojnima; Pohod crkvi, post, molitva ili davanje milostinje.

Vladika Milan Stipić, biskup križevački, poziva sve vjernike da iskoriste ove milosne mogućnosti i da u ovoj Svetoj godini obnove svoje duše i svoj duhovni život te da pohode Katedralu u Križevcima. Također, isti dan u svim župama Križevačke eparhije služit će se Sveta liturgija s istom nakanom oprosta i milosnog iscjeljenja, u kojoj su svi vjernici pozvani sudjelovati. U liturgiji će pjevati dva zbora: Katedralni zbor i Slovenski ekumenski zbor.